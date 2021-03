Malý Beranov - Když to vezmeme podél řeky, tak z jednoho konce obce na druhý to jsou zhruba dva kilometry. Nemáme moc prostor, jak se pohybovat, ukazuje starosta Malého Beranova Martin Zach. Se sto hektary je na Jihlavsku bezpečně nejmenší obcí co do velikosti katastru. A jedna z nejmenších v republice. „Jsme tu namačkaní, silnice přes obec je úzká a není kam jí rozšířit,“ říká Zach v roli průvodce.

Ani v době covidových omezení si ale hlava obce s 621 obyvateli nestěžuje. Místní to mají jen čtyři kilometry do Jihlavy, kde si nakoupí vše, co potřebují. V obci totiž chybí obchod. „Starší lidé by prodejnu potravin uvítali, na druhou stranu je těžké vytvořit obchod, který by konkuroval řetězcům v Jihlavě,“ uvažuje starosta a pokračuje: „Nicméně už tu byli vietnamští zájemci, kteří provozují večerku ve Velkém Beranově a hledali nemovitost vhodnou pro zřízení prodejny.“

Do Jihlavy míří také řada lidí za zaměstnáním, to jim současná vládní nařízení dovolují. Jen na výlet po cyklostezce procházející obcí mohou nyní zapomenout. Zejména lidem bydlícím přímo u trasy ale může tento stav i vyhovovat. „V létě nemohou ani vyjít před barák, provoz je tu šílený. Spousta cyklistů je bezohledných, jezdí rychle. Lidé říkali, že mají strach nechat děti vyběhnout ven, je to horší než auta. Řidič si dává pozor, kdežto cyklisté prostě jedou,“ ví Zach.

Bezpečnost místních měly zvýšit i chodníky. Obec je chtěla vybudovat loni, když na podzim dělníci pokládali nový asfalt silnice. Kvůli průtahům ve stavebním řízení se to ale zatím nepodařilo. Hotové jsou jen obrubníky. „Máme tu obruby a metr a půl rozkopané zeminy. Lidé po tom chodit nemohou,“ ukazuje starosta při procházce obcí. Letos je ještě v plánu opravy silnice pod kostelem, která je v dezolátním stavu. Vše ale závisí na dotacích.

Bez spolků

Dále míříme k opravenému kulturnímu domu. Vypadá jako nový, rekonstrukce vyšla na dvanáct milionů a podle starosty zůstaly původní jenom obvodové zdi. „V Malém Beranově se vždy hrálo dobře, lidé jsou tam velmi pohostinní,“ těší se do nového sálu například Pavel Dvořák z louckého ochotnického souboru.

V přilehlé restauraci ještě chybí nábytek a vybavení. Zavřená by stejně musela být tak jako tak. Po pěti letech, kdy obec nesmí sál dle podmínek dotace pronajímat, se budou smět hlásit i zájemci, kteří uvnitř budou chtít uspořádat zábavu, ples nebo třeba firemní konferenci.

Malý Beranov



- má katastr 100 hektarů, nejmenší na Jihlavsku



- na Vysočině ho o prvenství těsně připravil Nimpšov na Třebíčsku, kde ale žije jen 50 lidí



- v Malém Bernově žije 621 lidí, průměrný věk je 41 let

Ačkoli v obci nepůsobí žádný spolek, snaží se obyvatelé každoročně pořádat několik akcí. Společně s mateřskou školou Beránek je to ples, dále pálení čarodějnic a stavění májky. Červnovou pouť poslední roky místní nazývají Maloberanovskými slavnostmi. Ty loňské však musela obec nakonec přesunout na letošek. „Měli jsme je naplánované na červen, pak jsme to posunuli na září, byly vyvěšené letáky, všechno bylo na spadnutí. Ale přišla druhá vlna covidu, tak jsme to přeložili na letošní rok. A nikdo neví, jestli něco bude,“ krčí rameny Zach.

Vedle řeky teď pomalu mizí před očima kluziště. Místní si rok co rok udělají na trávě mantinely, mezi které čerpadlem napustí vodu z řeky a bruslení je pak bezpečné i při oblevě. O kousek dál po proudu se nachází hřiště se zhutněnou prosívkou, které chce obec letos upravit a položit na něj umělou trávu. Pozornost by starosta rád upřel k autobusové zastávce a jejímu okolí. Zatím ale nemůže, protože se řeší spory s majiteli pozemků.

Skutečný unikát je ale železniční zastávka. Ta je nově zrekonstruovaná, domeček má novou omítku, jsou tam LED lampy, krása. Ale místní k ní nemají přístup. „Lidé tam odjakživa chodili cestou od řeky, ale museli přejít trať. A to není podle správy železnice bezpečné. Proto je na cestě zátaras a na zastávku se má chodit od Helenína,“ vysvětluje starosta. „Abychom dodržovali předpisy, musíme dojet městskou hromadnou dopravou do Helenína, přejít pole, dojít na vlakovou zastávku Malý Beranov a odtud můžeme jet vlakem. To je absurdní,“ kroutí hlavou.

Není divu, že tu občas z vlaku vystoupí někdo, kdo situaci nezná. A pak se diví. Následně začne opatrně zdolávat příkrý svah. „Chodí tam cyklisté s kolem přes rameno, ale už tudy šly i maminky s kočárky,“ překvapuje jedna z místních, která bydlí nedaleko zastávky.