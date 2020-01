„Během tří let jsem jako případová manažerka pomohla více než tisícovce seniorů, v kontaktu jsem s nimi zůstala i nadále, jako dobrovolnice bez nároku na odměnu. Tato pozice vyšla z našich zkušeností s policejní akademií pro seniory. Co tak víme, v rámci republiky je unikátní. Nyní se opět budu zaměřovat na lidi, kteří nejsou na veřejnosti nijak aktivní, neúčastní se akcí určených pro ně, žijí v ústraní a nemají ani žádnou rodinu nebo přátele,“ vysvětlila Marie Křoustková.

Co bude náplní její práce? Bude chodit do míst, kde se pohybují důchodci. Tedy na například na úřady, do zdravotnických zařízení a do nákupních center. Tam může bezradnému dědovi nebo babičce poradit, poskytnout potřebnou pomoc i jeho konkrétní problém na místě vyřešit. Nejdůležitější bude navázat kontakt, aby pro příště starý člověk v nesnázích věděl, kam se může obrátit.

„Nejvíce čerpám ze svých životních zkušeností, kdy jsem pečovala o staré lidi. Někdy stačí uklidnit, pohladit, vysvětlit a najít řešení. Pak to většinou zbytečné trápení společně odstraníme. Člověk, který týdny strachy nespal a nevěděl, co bude dál, je za vše moc vděčný.

To, co je po nás naprostou banalitou, je pro něj obrovská zátěž a neřešitelný stres. Když takto žije dlouho a nemá komu se svěřit, utrpí velké trauma. A pak najednou pozná, že je tu někdo, kdo mu pomůže, a on může zase klidně spát. Pro ty radostné staré oči stojí tuto práci opravdu dělat,“ vysvětlila Křoustková.

Ta s klienty nejčastěji řeší neutěšené rodinné problémy, sousedské vztahy, zdravotní obtíže, potíže s každodenními potřebami, s vyřizováním různých dokladů, špatnou orientaci na úřadech, ale i problémy při užívání internetu a sociálních sítí nebo nejrůznější pasti připravené takzvanými šmejdy. Výjimkou nejsou ani případy pomoci při domácím násilí na seniorech, kdy ale už starost o dotyčného přebírá Bílý kruh bezpečí.

„Moc veselého toho nezažívám. Trochu komická snad může být situace, kdy senioři dobře ví, že se nemají zúčastňovat předváděcích akcí, že je tam nic dobrého nečeká, ale jakmile se objeví například nabídka šišky salámu za účast na předváděčce, tak jdou všechna varování stranou s jejich odůvodněním, že přece trochu rizika za ten salám stojí,“ doplnila jednu zajímavost Křoustková.

O pomoc Marii Křoustkovou požádal i pán, kterému při přikládání do kotle vypadla zubní náhrada a shořela mu. Pak začalo velké martinium se zajištěním zubaře, protože důchodce se zuby už hodně dlouho nikde nebyl. Obdobně kuriozní byl případ, kdy se starý pán měl každý pátek hlásit mobilem synovi do Austrálie, ale mobil si ve čtvrtek odpoledne utopil v záchodové míse. „Velice pěkné bylo přání od jedné hodné paní, které jsem také pomáhala, a ona mi pak přála, abych byla silná a odolná ve své práci. Nechala za mě sloužit v jednom kostele mši svatou,“ uzavřela Křoustková.