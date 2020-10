„Volil jsem naše hnutí a našeho kandidáta do Senátu pana Jandáka. Neváhal jsem ani minutu a věřím, že zvítězíme,“ svěřil se Kukla po odhlasování v počáteckém muzeu.

To se ostatně i potvrdilo, a Martin Kukla tak potvrdil pozici favorita letošních krajských voleb na Vysočině. „Dá se říct, že na roli hejtmana jsem připravený díky své pozici náměstka. Ostatně i proto jsem přijal první místo na naší kandidátce,“ prozradil Kukla.

Jak už částečně zaznělo, v současné době je náměstkem hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku. Na tento post se dostal na začátku roku 2018 poté, co byl odvolán tehdejší náměstek Josef Pavlík, kterému se nepodařilo vyvrátit tvrzení o jeho členství v Lidových milicích.

„Myslím, že je to skvělý přípravný kurz, protože finance se týkají úplně všeho. Dá se říct, že tento post je hned po hejtmanovi nejdůležitější v kraji,“ přemítal Kukla. „Spolupracoval jsem se všemi, takže mám přehled. Teď kvůli koronaviru budeme muset zvážit každou korunu, takže je dobré znát to prostředí,“ dodal.

Do politiky vstoupil před šesti lety. „Vždy jsem ji pozoroval, od osmnácti let jsem aktivním voličem, ale nikdy předtím by mě nenapadlo, že bych byl její součástí. Nicméně vadilo mi, v jakém korupčním prostředí žijeme a chtěl jsem proti tomu něco udělat. Právě proto jsem se nakonec rozhodl vstoupit do hnutí ANO, které je neúplatné,“ dodal tatínek dvou dětí a vášnivý včelař.