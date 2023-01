Otázka na prezidentské volby je tak trochu jako horký brambor. Místní se do novin příliš vyjadřovat nechtějí a když už, tak většinou anonymně. „Ten výsledek je mi záhadou. Důchodci nad sedmdesát Babišovi věří, že jim přidá. A stejně tak i zaměstnanci v masně, kteří na něj nadávali, když masnu koupil,“ vypráví drobná dáma, která ale jméno neprozradí. „Masňáci by mě ukamenovali,“ dodává na vysvětlenou.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Mluví o masokombinátu, který má na kraji obce tradici přes sto let a zaměstnává přes tisícovku lidí. Od roku 2007 spadá pod Agrofert, který o deset let později tehdejší premiér Babiš kvůli střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Přesto veřejnost stále vnímá spojitost mezi masnou a kandidátem na prezidenta. Babiš rovná se pro lidi zkrátka Agrofert.

Nepřímo to potvrzuje muž v nejlepších letech, procházející odpoledne obcí. Představil se jako Josef, příjmení uvést nechtěl. „Volil jsem Babiše, protože mně a spoustě lidí z Kostelce a okolí dává práci. I z Třeště jezdí lidi do masny. Když bude prezidentem, bude to pro nás jedině dobře,“ míní.

Souvislost vidí i Tomáš Brukner. „Hodně lidí zaměstnává v Kosteleckých uzeninách, i když je špatně platí,“ usmívá se mladý muž. Podobně vše vidí dobrácky vypadající seniorka, která si nepřála zveřejnit své jméno, redakce ho však zná. „Tady je fabrika a lidi věří Babišovi, že jim něco dá,“ odpověděla na otázku týkající se voleb.

Odpověď, která by jasně vysvětlila do značné míry unikátní výsledky voleb v Kostelci, nemá ani starostka Romana Třísková. „Na tuto otázku nedokážu odpovědět. Podle mého názoru je to tím, že jsou tady Kostelecké uzeniny. Andrej Babiš vyhrál i v nedalekých obcí Dolní Cerekvi a Cejli,“ připomíná starostka s tím, že nechce o volbách více hovořit.

Kostelecké uzeniny se ústy mluvčího Agrofertu Pavla Heřmanského odmítly k prezidentským volbám vyjádřit. „Jako soukromá nezávislá společnost politiku nekomentujeme,“ říká Heřmanský.

Sociodemograficky přitom Kostelec, ležící nedaleko od krajského města, nijak nevyčnívá. Žije tam 869 obyvatel. Průměrný věk je pod třiačtyřicet let u žen a pod devětatřicet u mužů. To je v obou případech méně než například v Jihlavě. Volební účast byla 67,95 procent.