A pak už se procesí masek vydává na krátkou cestu městysem. Řidiči aut na ně občas v přátelském duchu zatroubí, někteří jen zamávají na pozdrav. Celý Stonařov však maškary neprojdou. „Při chození od chalupy k chalupě je to poctivých čtrnáct kilometrů. Řekli jsme si, že když jsme divadelníci, uděláme divadelní představení. Abychom si to ulehčili, ale jestli je to ulehčení, to jste teď viděl,“ vysvětluje po celé akci masopust, kterého ztvárňuje starosta Ivan Šulc.

Na jeden zvonek ale přeci jen masopust a laufr zazvoní. Po návštěvě faráře, se kterým krátce pohovoří, pokračují všichni na městečko. „Tady je lidí,“ překvapí jednu z masek. Navzdory celkem větrnému a nijak teplému počasí si do centra Stonařova našlo cestu několik desítek lidí.

Starosta Stonařova Šulc: Začíná se opět skutečně žít. Fungují i spolky

A nejsou jen místní. „Na masopust mě pozvala kamarádka. Říkala, že to tady je jiné a bude to zážitek. A nekecala, užila jsem si to moc,“ bude po skončení nadšeně vyprávět Ivana Dohnalová. Nijak jí nevadí, že sortiment z dopoledních vepřových hodů byl rychle vyprodaný, radši si dala trdelník. „A taky vdolek, který byl na stolku. Byl vynikající,“ dodá.

Ale popořadě. Na samém začátku se musí místostarostka Kristýna Vostálová vzdát vlády nad obcí a předat masopustní právo maškarám. „Držitel tohoto práva nyní může v čase vymezeném hodovat, veselit se, po obci chodit a alotrie tropit,“ oznámí a masky začnou jásat. Mají pré.

Metráky masa a šikovní řezníci ze školy. Brtnice žila vepřovými hody

Masopustní právo od ní přebírá laufr. Ten je také první představenou maskou. Po něm přišla řeč na muziku a následně se představují další postavy. Je mezi nimi medvěd, který ženy nutí tancovat, šašci, cikánka, kobyla, doktor ras s dvěma porodními bábami, nechybí ani smrtka nebo kat. Čertici se snaží chytit myslivci, přestaví se i Schrek s rodinou a v neposlední řadě čínský drak tvořený hned několika lidmi. I sám masopust o sobě krátce promluví, když poví, že po modernu manažerem je.

Podívejte se na video: Zdroj: Deník/Martin Singr

Následně si přinese knihy hříchů a začne číst. Nevábně vypadající zastávka, psí exkrementy často nepřihlášených domácích mazlíčků, řidiči kamionů projíždějící přes městys nebo topení vším, co člověku přijde pod ruce. To jsou neřesti trápící Stonařov. A protože za to všechno může kobyla, musí jít na špalek. „Kobylu popravíme a tím všechny naše hříchy odplavíme. Rase, kate, přiveďte jí,“ velí masopust.

Následující poprava kobyly je opravdu humánní. „Hlavně ho nebouchej,“ klade polohlasem laufr na srdce katovi. Ten následně tne a laufr vzápětí ukáže davu kobylí hlavu. A hned potom se ptá kolegy v obleku kobyly, zdali ho netahal za vlasy, maska totiž moc nešla dolů. Kobyla nicméně není popravená dlouho, za pár minut jí farář vzkřísí a dostane nový život, který vždy s jarem přichází.

Pak dostává místostarostka zpět prapor městyse. „Vracíme vám zpět vládu nad naším městysem. Neučinili jsme výraznějších škod a do srdcí lidí jsme snad zanesli trochu smíchu a radosti,“ sděluje laufr.

Trable s památkou. Opravit starou poštu v centru Stonařova nebude snadné

Na samotný závěr se ale něco stalo s basou. Na městečko přiběhly plačky a basu coby symbol končící zimy čekala poslední cesta. Po modlitbách s ní průvod obešel městečko a pak zmizela. Vzbudí jí až na Velikonoce.

A co masky? „Bude následovat úklid, zasloužený párek pro všechny masky a krátké posezení v teple a v klidu,“ nastínil starosta poté, co ostatní masky zmizeli v kulturním domě. Restaurace se ale tentokrát neotevře, velké flámování nepřichází v úvahu. „Zítra máme jako divadelníci štaci ve Zhoři,“ uzavírá s úsměvem starosta, který je zároveň manažer stonařovského divadelního souboru.