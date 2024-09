Materiální sbírku pro lidi zasažené záplavami organizuje také SWAP pro maminky a tatínky v nouzi Jihlava. Lidé mohou nosit své dary v sobotu 21. září od osmi ráno do osmi večer na Silo v Jihlavě.

A co se vybírá? Především trvanlivé potraviny k přímé spotřebě, jako je například toustový chléb, paštiky a jídlo v plechovkách či balené vody. Dále jsou vítané nabité powerbanky, svítilny, baterky či svíčky. Hodit se budou čisticí úklidové prostředky. Mezi nimi Savo, kýble, hadry nebo smetáky a pevné pytle na odpadky. Z hygienických potřeb jsou nedostatkovým zbožím mýdla, dámské hygienické prostředky, plenky a podobně.

V Hodicích budou moci lidé materiální pomoct přinést v době krajských voleb. Do sálu kulturního domu mohou lidé přinést materiální pomoc v pátek 20. září do čtyř do šesti hodin večer, v sobotu 21. září potom od osmi ráno do deseti dopoledne.

Pokud by chtěl někdo přispět finančně, tak pak nejlépe přes oficiální sbírky: ADRA

č. ú: 66888866/0300, VS: 391 Člověk v tísni

č. ú: 72027202/0300 Charita ČR

č. ú: 44665522/0800, VS: 906 Český červený kříž

č. ú: 333999/2700 Diakonie

č. ú: 2100691426/2010

Do materiální sbírky se zapojuje také město Třešť. Lidé mohou nosit stejně jako v Hodicích balení pitné vody po šesti kusech pro snadnou manipulaci. Dále trvanlivé potraviny, které se ideálně nemusí vařit jako jsou paštiky v plechovce a nebo instantní nudle či polévky, které lze zalít vodou. Dále sušenky a balené pečivo s delší trvanlivost. Velmi žádaným zbožím jsou čistící prostředky pro úklid domů, podlah, hadry na úklid, pracovní rukavice, rýžová košťata, dřevěné a ruční kartáče, rejžáky, holinky nebo Savo.

V Třešti jsou na seznamu také balené ovocné kapsičky pro děti v plastu nebo přesnídávky ve skle.

„Sběrné místo je ve dvoře třešťské radnice. V pondělí a ve středu mohou lidé nosit věci od osmi do půl páté odpoledne, v úterý a ve čtvrtek pak od osmi do dvou hodin odpoledne. V pátek potom od osmi do jedné odpoledne. Sbírka potrvá do pátku 27. září,“ uvedl starosta Třeště Vladislav Hynk.

Podobnou sbírku pořádají také v Telči. Kde nechybí kompletní seznam toho, co se vybírá. Lidé se mají striktně držet seznamu. „Uvedené věci je potřeba přivézt od pondělí do pátku mezi šestou hodinou ráno a šestou večer do Sběrného dvora na Radkovské. V sobotu pak od osmi ráno do půl dvanácté. Sbírka trvá do čtvrtka 26. září,“ popsal starosta Telče Vladimír Brtník.

V Telči se do sbírky zapojila hokejová akademie. Rytíři s Telče pořádají sbírku pitné vody. Kdo chce a může, ať koupí balík pitné vody a donese jej do vstupní haly Zimního stadionu v Telči. Právě pitná voda v zatopených oblastech chybí nejvíce. Organizátoři vše předají Potravinové bance.

Sbírku potravin pořádají také v Batelově. Lidé tu mohou nosit do budovy radnice v úřední hodiny potřebné potraviny. A to od 18. do 25. září 2024. Vše potom předají Potravinové bance. Opět jde především o pitnou vodu, nudle, instantní polévky, konzervy, balené pečivo, sušenky, čokolády a čistící prostředky.