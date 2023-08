/VIDEO/ Že má téměř bezedný žaludek, znovu dokázal maxijedlík Jaroslav Němec ve Velké Bíteši na Gulášfestu. V sobotu porazil ve městě na Žďársku tři vyzyvatele v pojídání gulášů. Sám jich za pět minut snědl dvanáct porcí a k tomu přidal krajíc chleba a načepované pivo.

Jedlíci se ve Velké Bíteši na Gulášfestu utkali v pojídání palačinek i gulášů | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Bez nich by gulášů podle svých slov spořádal ještě víc. „Pivo i chleba byly určitě hendikepem. Bez nich bych snědl o pár talířů víc. Nevýhodou bylo i velké horko. V zimě se jí lépe. Ještě před soutěží jsem si dal tři porce jen tak na ochutnání. A ráno jsem snídal müsli,“ povídá Němec, že dvanáct gulášů nesnědl nalačno. Naštěstí pro něj jde o jídlo, které má rád. „Když mi to chutná a nemusím se přemáhat, sním toho víc. A guláš je u mě rozhodně mezi nejoblíbenějšími jídly,“ říká. Po pořádném obědě se pak ještě pustil do sušených červů, které přivezl na ochutnání i ostatním.

Od pohledu by přitom do něj člověk neřekl, že je takový jedlík. Žádné kilo navíc totiž na sobě nemá. „Říkám, že jde o klamání nepřítele. Ale z mé zkušenosti toho na soutěžích více snědí hubenější než silnější postavy. Vynikají v tom například Japonci a Číňané, kteří jsou sice drobní, jenže snědí úplně všechno,“ přibližuje své zkušenosti. Pomyslný klobouk smekl před svými soupeři ve Velké Bíteši.

Na druhém místě skončil bítešský hasič Pavel Švančara. A rozhodně se nenechal zahanbit. Porcí spořádal osm. „Taky jsem jich měl za celý den víc. Já jsem je i s kolegy vařil. Nečekal jsem každopádně, že toho sním tolik. Nebral jsem to ani nějak vážně. Chtěl jsem si jen ze srandy zasoutěžit,“ komentuje spokojeně Švančara.

Jedlíci se ve Velké Bíteši na Gulášfestu utkali v pojídání palačinek i gulášů, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Jaké to je stát se jedlíkem, si vyzkoušely také děti. Jen místo guláše soupeřily v pojídání palačinek. Vítězem se stal jedenáctiletý Martin Gotvald. „Byla to pro mě první taková zkušenost. Jsem za výhru rád. Dokázal jsem si přitom palačinky i vychutnat. Ale na nějakou dobu už je vidět nemusím. Stačilo mi to,“ popisuje s úsměvem mladý výherce.

V pojídání všichni soutěžili na Gulášfestu. Ten organizoval Josef Jelínek. „Soutěžící si odnesli různé odměny. Pivo a krajíc chleba jsme pro dospělé vybrali, aby to měli ozvláštněné. V další soutěži se pak účastní samotní kuchaři, kteří vaří guláše na ohni pro ostatní návštěvníky,“ vysvětluje pořadatel.