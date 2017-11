Mayerová na radnici zůstane, ale jako neuvolněná náměstkyně

Jihlava – Krajské město od včerejšího dne vedou už jen tři náměstci a primátor. Náměstkyně primátora Jana Mayerová totiž kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu požádala o pozici neuvolněné náměstkyně.

Náměstkyně primátora Jana MayerováFoto: archiv Města Jihlavy

Zastupitelé její přání, které vyjádřila v dopise, na svém říjnovém zasedání schválili. Zodpovídat bude už jenom za úsek koordinace strategií.



„Je dlouhodobě nemocná a dle jejího vyjádření není schopná vykonávat svěřenou funkci náměstkyně. Pro město však bude pracovat dál jako neuvolněná. Tomu bude odpovídat i její nový menší plat,“ informoval primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD).



Mayerová tedy nakonec nerezignovala, na radnici zůstává. „Pokud jí to zdravotní stav dovolí, tak by měla chodit na všechny zastupitelstva. Na radnici bude muset být přítomná i na pracovních schůzkách. Neměla by mít pouze homeoffice,“ vysvětlil primátor. Na zasedání zastupitelů se Mayerová neobjevila už od letošního července.

Konkrétní úkoly, které měla svěřené, po ní převezme primátor a zbylí tři náměstci Vratislav Výborný (ČSSD), Jaromír Kalina (KDU-ČSL) a Radek Popelka (ANO). Mezi s sebou si rozdělí úsek školství, kultury, tělovýchovy a zdravotnictví a také rozvoj částí města Helenín, Sasov, Kosov.



Spolu s obměnou pracovní pozice Mayerové se změnilo i zastupování jihlavského primátora. Na první místo místo ní postoupil náměstek Radek Popelka (ANO).