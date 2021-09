Podle Tomáše Čiháka z organizace Vysočina Tourism je agroturistika jao jedno z odvětví cestovního ruchu pro Vysočinu typická a je o ni zájem. Navíc má velký potenciál do budoucna. „Jiná otázka je, jak se turisté k informacím o možnostech agroturistiky dostanou. Vysočina Tourism spolupracuje se svazem venkovské turistiky a rádi budeme provozovateli agroturistiky spolupracovat, ať dají o sobě vědět,“ zdůraznil.

Farmářskořemeslný pobyt pro děti a rodiče nabízí farma Tasov na Žďársku. Po celý týden je pro děti připravena denní, případně večerní vzdělávací náplň formou her, rukodělných aktivit, šifer a zážitků s pobytem v zařízených stanech. Děti si vyzkouší krmení zvířat, práci pekařů, dřevorubců, hospodářů a naučí se vyrábět sýry.

Co stojí návrat k příroděFarma U Prokopů Humpolec: 1 až 2 osoby 1150 korun/noc Rybníček u Pelhřimova: mimo topnou sezonu 450/osoba a den, topná sezona 550. Farma Tasov: neuvádí Kozí dvorek Olešenka: exkurze vstup dospělý 70 korun, dítě 30 Turiststatek Javořice: 1 až 2 osoby chata 74korun/noc Ranč Telč: 300 korun osoba/noc Agroprivát Novotný: 300 korun osoba/noc Zdroj: Agroturistika na Vysočině

Sáhnout si na živou krávu nebo ovci mohou děti i dospělí například na farmě U Prokopů na Humpolecku. A také se na farmě ubytovat. „Zájem o návštěvu a ubytování je velký. Dřív k nám hodně jezdili i cizinci, ale teď kvůli covidu je nahradili domácí,“ konstatoval farmář Vít Prokop. Jak dodal, pro městské děti je vidět živé hospodářské zvíře zážitek na hodně dlouho. „Samozřejmě, děti zajímá jaké to je, když se kráva nebo ovce pase. Některé děti ani nevědí, jak živá ovce vypadá,“ dodal.

Kozí farma v Olešence byla pro děti zážitek, ani nechtěly domů, svěřila se Alena Kubátová z Havlíčkova Brodu. Návštěvy farem, ale také dovolená mezi ovcemi a koňmi. Agroturistika je stále víc a víc populární. Podle organizace Vysočina Tourism je pro Vysočinu typická a skrývá velký potenciál do budoucna.

Setkání s hospodářským zvířetem je pro děti něčím výjimečným. Někdy farmáři už musejí návštěvy odmítat. Vysočina Tourism v agroturistice vidí potenciál do budoucna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.