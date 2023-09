Navzdory všeobecnému zdražování se stále dá v Jihlavě naobědvat za částku menší než sto padesát korun. Ve městě strávníci najdou stále i takové podniky, kde za menu zaplatí sto třicet korun.

V Jihlavě se stále dá naobědvat za částku menší než sto padesát korun. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Oběd za dobrou cenu nabízí například jihlavská nemocnice. Veřejnost tam zaplatí za menu sto třicet korun. „Oběd se skládá z hlavního jídla a dále je k menu na výběr ovoce nebo polévka. K jídlu náleží také pití,“ popsala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. Cena byla ještě nižší. Vzhledem k rostoucím nákladům bylo zdražení nevyhnutelné. Zájem o menu v nemocnici je i nadále.

Každý den tam přijde na oběd zhruba dvě stě „cizích“ lidí, což je asi o padesát více, než bylo dříve. „Již teď se ptají lidé z okolních firem, nebo ti, kteří bydlí v okolí nemocnice, že by měli o stravu zájem,“ zmínila mluvčí s tím, že nemocniční kuchyň uvaří denně kolem dvou tisíc jídel. „Vaříme pro pacienty, zaměstnance, cizí strávníky a také nově postavený domov v areálu nemocnice. Třeba od září přibude i školka právě v nově postaveném domově pro seniory,“ vyjmenovala Zachrlová.

V závěru srpna si mohli lidé pochutnat na svíčkové s hovězím masem a houskovým knedlíkem, špagetách Aglio-olio s rajčatovým salátem nebo zeleninovém salátu s uzeným tofu a grahamovými rohlíky. „Mimo prázdniny je výběr větší, a to z osmi jídel. Je ale nutné mít kartičku strávníka,“ upozornila Zachrlová.

Co se týká jihlavských restaurací, tam je nabídka prakticky neomezená. Vepřový guláš s knedlíkem, smažený sýr s hranolky a tatarkou, ovocné knedlíky nebo třeba řecký salát. Na to vše stačí člověku jen málo přes stovku. Volba konkrétní restaurace je tak věcí vzdálenosti, osobních preferencí nebo aktuální chuti. „Nemám žádnou oblíbenou restauraci, před obědem si vždy projdu aktuální nabídku a zajdu nebo zajedu si tam, kde mě zrovna něco zaujme. Po Jihlavě je to všude blízko,“ usmál se Petr Dvořák z Jihlavy.

Restaurací a hospod, kde je oběd pod sto padesát korun, je ve městě hodně. Najdou se v Jihlavě stále i takové podniky, kde strávník za menu zaplatí sto třicet korun. V Občerstvení U Párkaře pak mají smažený sýr s hranolky a tatarkou za sto jedenáct korun. Člověk se ale nají i pod stovku, domácí karbanátek v housce s pepřovou omáčkou a salátem vyjde na pětadevadesát korun.

Únosné ceny mívají i asijské restaurace. Tak třeba ve středu 23. srpna byla v nepálsko-indické restauraci Namaste Himalaya indická kuřecí nebo indická rajská polévka za třicet korun. K tomu si mohl zákazník objednat například kuře na kari s rýží, a to za sto pětatřicet korun. V podobných cenových relacích jsou také obědy v čínských restauracích.

Vývoj průměrných cen poledního menu v Jihlavě:

leden 2020 - 117,70 Kč

leden 2021 - 130,50 Kč

leden 2022 - 137,80 Kč

leden 2023 - 160,70 Kč

Zdroj: Edenred Restaurant Index

Pro nízké ceny v asijských restauracích má hlavní ekonom brněnské investiční společnosti Cyrrus Petr Pelc vysvětlení. „Tam jsou ingredience jiného rázu a jsou i levnější. Řada lidí tyto restaurace dnes vyhledává nejen proto, že mají tento druh jídla rádi,“ vysvětlil Pelc.

Rozhodovat se podle ceny přitom neznamená smířit se s tím, že oběd nebude tak dobrý. Podle Pelce nemusí vysoké ceny znamenat vyšší kvalitu. „Dražší restaurace většinou vyhledávají zákazníci, kteří chtějí mít soukromí a nechtějí být v přeplněném podniku. Na to některé restaurace sází,“ popsal ekonom. Na druhou stranu však dodal, že trendem v Česku je snaha na jídle ušetřit.

Co a za jakou cenu nabízely podniky v Jihlavě:

Nika-Atrium - Opečená klobása, sázené vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka - 145 Kč

Pivovarská restaurace Jihlava - Maďarský vepřový guláš, houskové knedlíky - 130 Kč

Image Restaurant - Těstoviny s kuřecím masem, smetanou, žampiony, jarní cibulkou, sýr Gran Moravia – 139 Kč

Smíchovská rastaurace - Bramborové knedlíky plněné škvarky, cibulka, zelí - 140 Kč

U Hranatý koule - Maso dvou barev (kuřecí + vepřové) na adžice, bramboráčky - 140 Kč

Gambrinus Street - Katův šleh, hranolky, naše tatarská omáčka - 149 Kč

Namaste Himalaya - Kuřecí kostky se středně pálivou omáčkou, kešu a basmati rýže nebo naan - 129 Kč

Dělnický dům - Vepřová játra na roštu s červenou cibulkou, naší tatarskou omáčkou, smažené hranolky - 144 Kč

Občerstvení U Párkaře - Smažený sýr s hranolky a tatarkou - 111 Kč

*Ceny platné ke středě 23. srpna 2023