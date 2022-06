Vyšší ceny jízdného přinesou dopravnímu podniku více peněz „Ceny energií však stouply tak extrémně, že zdražení jízdného je zdaleka nepokryje,“ upozornil Daněk a upřesnil: „Zvýšené jízdné pokryje jen asi třicet procent zvýšených nákladů Dopravního podniku města Jihlavy na energie a mzdy.“

Zdražení, ke kterému dopravní podnik přistoupil po dvanácti letech, zprvu vyvolalo rozporuplné reakce. Někteří zmiňovali, že v Jihlavě stojí nově roční jízdenka více než v Praze, jiní vyjadřovali pochopení. „Dát za rok čtyři tisíce a používat pak městskou hromadnou dopravu, jak mě napadne, není nějak přehnaně drahé. Někdo dá sto padesát korun denně jen za krabičku cigaret,“ uvažoval například Marek Řezáč z Jihlavy.

MHD v Jihlavě

- navzdory zdražení jízdného počet cestujících v mětské hromadné dopravě v květnu vzrostl

- kromě toho se daří také sdíleným jízdním kolům, která hromadnou dopravu doplňují

- podle radního Jaroslava Vymazala má cestování hromadnou dopravou své kouzlo, například není třeba řešit parkování

Nijak zásadně se používání městské hromadné dopravy nepodepsal ani nový projekt sdílených jízdních kol. Ta ostatně mají dle radnice fungovat jako doplněk a nikoliv náhrada autobusů a trolejbusů. „Je to doprava na poslední míli od zastávky například do školy nebo na úřad,“ vysvětloval již dříve radní pro dopravu Jaroslav Vymazal.

Bronzová pozice

Za květen magistrát eviduje přes deset tisíc jízd na sto dvanácti kolech. „Hned druhý měsíc se tak Jihlava stala bronzovou mezi městy s nejvíce výpůjčkami na jedno kolo - po Opavě a Havířově, kde sdílená kola jezdí již třetím rokem,“ informoval Daněk. Registrovaných uživatelů už je téměř pět tisíc.

Jihlavská opozice se před zdražením v jihlavských autobusech a trolejbusech obávala toho, že lidé přesednou do aut. „Spousta lidí přemýšlí ekonomicky. Když chce rodina jet do města, tak z nejvzdálenějšího cípu Jihlavy dojede na náměstí nebo do zoo za ani ne litr benzinu. Když pojedou hromadnou dopravou a nemají kupón, budou si muset koupit jízdenku u řidiče a vyjde je to po tom zdražení na sto šedesát korun. Tak si spočítejte, jestli rodina sedne do auta nebo pojede trolejbusem,“ varoval bývalý primátor, nyní opoziční zastupitel Rudolf Chloupek.

Radní Jaroslav Vymazal to ale vidí jinak. „Věřím, že řada lidí ještě najde v cestování městskou hromadnou dopravou kouzlo. Je to zajímavější, než si sednout do auta a čekat, jestli bude jedna červená, dvě nebo tři a jestli najdete místo na parkování. A když ne, jestli pak nedostane pokutu,“ řekl Deníku Vymazal. Nejnovější čísla mu dávají zapravdu.