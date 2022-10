„Garanční systém finančního trhu se uspokojí jako první. Pak přijdou na řadu fyzické osoby a menší firmy. Z toho, co zbude, se uspokojí třetí skupina věřitelů, to znamená města, kraje a obce,“ vysvětlila Lužová, jak systém funguje.

Kraj Vysočina šetří kvůli Sberbank i válce: víme, které investice odkládají

Vše však záleží na kupní ceně, za kterou se úvěrové portfolio Sberbank podaří prodat v aktuálním výběrovém řízení. I tak nelze podle Lužové očekávat, že třetí skupina - obecní samospráva - dostane sto procent z pohledávek.

Jedním z největších věřitelů Sberbank je Kraj Vysočina, který má v bance přes dvě miliardy. Hejtman Vítězslav Schrek má k insolveční správkyni výhrady už delší dobu. „Věřitelský výbor zkrachovalé Sberbank kde jsme členy, trpí nedostatkem informací o stavu banky. Například o reálné hodnotě úvěrového portfolia,“ postěžoval si nedávno hejtman.

Správkyni Lužové vyčítal i vysoké náklady na poradenské a advokátní služby. Jak aktuálně dodal, nejnovější vyjádření správkyně Lužové je pro něj překvapivé a znepokojující. „Už dopředu tvrdí, že pohledávky věřitelů, zejména samospráv, nebudou uspokojeny v plné výši. A to přesto, že celý proces prodeje úvěrového portfolia ještě nebyl ukončen a nemá na stole ani konkrétní nabídky bank. Moc nechápu, jak je možné tvrdit něco, co ještě nenastalo,“ zdůraznil hejtman.

Podobně uvažuje i starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Chotěboř má u Sberbank blokovaných sto pět milionů korun. „Neuvěřím, dokud nebudu mít na stole oficiální oznámení s razítkem a podpisem. Nikdo nám nic neposlal,“ zdůraznil. Jak dodal, celá situace kolem banky je podivná. „Sberbank byla banka zdravá. Tak nechápu, kam by se naše peníze ztratily. Kdyby k tomu došlo, pak bych očekával reakci státu. Jedná se o válečnou újmu, nikoliv špatnou investici měst,“ dodal Škaryd.

Důsledky kauzy Sberbank: Kraj Vysočina si musí brát úvěr

Stejný názor má i starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Žďár má u Sberbank zablokovaných šestapadesát milionů. „Dokud nebudu mít v rukou oficiální stanovisko k vývoji situace ve Sberbank a nebudu vědět, kolik městu Žďár připadne, nemohu se vyjadřovat,“ řekl Deníku.

Stejně podle starosty Jana Tecla z Havlíčkova Brodu (Brod má ve Sberbank přes dvaatřicet milionů), nelze mluvit o situaci, která je v běhu. „To by bylo věštění z křišťálové koule. Postupujeme v této věci společně s Krajem Vysočina, tak jak to umožňuje zákon,“ dodal starosta. Podobně se k věci staví i další věřitelé. Do Sbebank CZ vložili peníze i jednotlivci, příbuzní Jiřího Štefánka z Havlíčkova Brodu. „Všechno je to výsledek politických hrátek. Jen tak je možné položit zdravou banku a připravit lidi o peníze,“ povzdechl si Štefánek.

Kdo má peníze ve Sberbank



Chotěboř: 105 milionů



Žďár nad Sázavou: 56 milionů



Nové Město na Moravě: 6,5 milionu



Havlíčkův Brod: 32,3 milionu



Domov pro seniory Havlíčkův Brod: 8 milionů



Lipnice nad Sázavou: 10 milionů



Vysočina: zhruba 2 miliardy korun

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je pochopitelné a lidské, že věřitelé Sberbank, to jest samosprávy, nechtějí do poslední chvíle přijmout myšlenku, že by o peníze mohli přijít. „Správkyně má pravdu. Zákon, který stanoví pořadí výplat při insolvenci banky, je tady už mnoho let a nemá nic společného se současnou situací. Do dvanáctého prosince by měly být prodány úvěry Sberbanky, včetně hypoték,“ upozornil ekonom.

Nejpozději v listopadu by likvidátorka a nyní insolvenční správkyně Jiřina Lužová měla podle Kovandy dát dohromady nabídku úvěrového portfolia banky. V rámci konkurzu pak dojde k rozprodeji majetku Sberbank, z jehož výtěžku budou uspokojovány pohledávky věřitelů.

Jak poznamenal Kovanda, Sberbank hraje o čas. „Musí mít své úvěrové portfolio zpeněženo do letošního dvanáctého prosince. Po tomto datu z důvodu sankcí USA na tuto ruskou banku hrozí, že Sberbank nebude mít přístup do hlavního bankovního systému. Úvěrové portfolio banky, nejen hypotéky, ale třeba také podnikové úvěry a další podobné produkty, přitom představují nejhodnotnější část majetku Sberbank. Má účetní hodnotu přes jedenapadesát miliard korun,“ zdůraznil Kovanda.

Čas kvapí a zákon finančního trhu je neúprosný. „S blížícím se deadlinem bude stoupat tlak ze strany hlavních věřitelů i zájemců, aby zpeněžení úvěrového portfolia proběhlo za nižší než účetní hodnotu jednapadesát miliard korun. To by znamenalo, že klienti Sberbank v souhrnu získají zpět citelně méně než devětadevadesát procent svých pohledávek,“ doplnil ekonom.