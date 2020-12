Jihlavská radnice počítá pro příští rok s příjmy přes miliardu sto pětašedesát milionů a výdaji o více než sto jednasedmdesát milionů vyššími. Největšími investicemi budou oprava domu na adrese Masarykovo náměstí 21, kde výrazně pomůže dotace z Norských fondů, cyklostezka Helenínská – Mlýnská a výstavba čističky odpadních vod v Kosově.

Desítky milionů dá město na demolici Horáckého zimního stadionu, který by měl jít k zemi na konci roku. „Jestli to bude prosinec 2021 nebo leden 2022, to nyní nedokáži říct,“ uvedl manažer výstavby Horácké multifunkční arény a radní David Beke. Povolení stavebního úřadu k demolici stadionu vydal stavební úřad již letos na podzim.

Stadion, který zažil ve své době rekordních dvanáct titulů jihlavské Dukly a na svém místě stojí už více než pětašedesát let, řeší poslední roky otázku konstrukce střechy. Ta je na hraně životnosti a prvním zásadním rozhodnutím veden města vzešlého z voleb v roce 2018 bylo stadion zbourat a jeho místě postavit novou multifunkční arénu.

Opozice však kritizuje, že radnice nešetří. Hala za miliardu totiž není jedinou výraznější investicí, která Jihlavu v blízké budoucnosti čeká. „Víme, že do budoucna budeme investovat do multifunkční arény, budeme dělat rekonstrukci Masarykova náměstí, budeme rekonstruovat Modetu, řešit Centrální dopravní terminál, rekonstruovat sportoviště a máme i další výdaje,“ vypočítal Jiří Pokorný. „Ve velmi krátké době pěti, sedmi let chceme utratit dvě miliardy,“ připomněl.

Průtah městem

Druhé největší město okresu, Třešť, v příštím roce dokončí práce na průtahu městem. Tam by se dělníci měli vrátit už na konci března. Jelikož se po silnici v opravovaném místě jezdí na koupaliště, je důležité položit asfalt do konce června. Další desítky milionů pak bude třeba investovat do výstavby kanalizace v místních částech Buková a Salavice.

Schválený rozpočet je schodkový. Ohledně výše příjmů pro příští rok pracovali v Třešti s předpokladem, který je dle starosty Vladislava Hynka stanovený poměrně nízko. Osmadevadesát milionů je o dvacet milionů méně než letos. Výdaje v Třešti plánují na dvě stě čtyři miliony. Šestnáct milionů z rozdílu mezi příjmy a výdaji pokryjí peníze z úvěru na rekonstrukci Revoluční ulice, sto dva miliony vezmou zastupitelé z rezervy města.