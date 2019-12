Města preferují oslavy na Nový rok, v přírodě se slaví kdykoliv

Konec starého roku s sebou na rozdíl od převážně rodinně zaměřeného Štědrého dne přináší řadu kolektivních akcí. Ať už to jsou silvestrovské a novoroční oslavy s ohňostrojem v centrech měst, tak i řada různých podniků v přírodě. Silvestrovské ohňostroje se na Vysočině postupně přesunují na podvečer Nového roku, aby si je užily i malé děti. Jedním z měst, kde minimálně dvě desítky let lidé společně slaví poslední den roku na náměstí a nemíní to měnit, je Bystřice nad Pernštejnem.

Novoroční oslavy na Žďársku. | Foto: archiv Deníku