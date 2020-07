Benefiční akce bude letos jiná než v předchozích letech. Organizátorky museli totiž reagovat na aktuální situaci a zařídit, aby se běhu naráz neúčastnilo větší množství lidí. Z běhu se tak stala týdenní událost a každý si může sám zvolit, kdy se na trasu vydá. Startovní brána přitom bude na náměstí od druhého do devátého srpna a nebudou chybět ani perníkové medaile v cíli.

Proběhnout nebo projet si trasu mohou všichni včetně dětí, registrace je možná na www.behyprohospice.cz nebo od druhého srpna přímo na místě. Organizátorky by potěšilo, pokud se účastníci vyfotí u startovní brány a fotku budou sdílet na facebooku nebo ji zašlou do Sdílení.

Z vybraných peněz bude dofinancováno vozidlo pro domácí hospicovou péči. Péči o klienty by pak výrazně pomohlo, pokud by bylo možné zakoupit ještě přenosný ultrazvuk. Pomůže i Nadace Divoké husy, která vybrané peníze zdvojnásobí až do výše šedesáti tisíc korun.