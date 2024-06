Cestující jihlavskou MHD mají konečně k dispozici e-shop. Dobít elektronickou peněženku na Jihlavské kartě nebo nakupovat časové kupóny je nyní možné velmi jednoduše a online.

Jihlavská MHD je cestujícími všech věkových skupin značně využívaná, ve všední dni je na náměstí hodně lidí a autobusy i trolejbusy jezdí často. | Video: Deník/Martin Singr

E-shop dopravní podnik sliboval veřejnosti už roky, od úterý 18. června je realitou, lidé ho najdou na internetové adrese eshop.dpmj.cz. Šéf dopravního podniku Radim Rovner o spuštění informoval v pátek dopoledne. První dny "utajeného" provozu byly bezproblémové. Cestujícím v orientaci pomůže návodné video, které bude na webu.

„Je to zázrak, už jsem ani nedoufal, že se někdy dočkám,“ reagoval na informaci o novém e-shopu Petr Dvořák. Dobít elektronickou peněženku na Jihlavské kartě nebo koupit časový kupón lze i bez registrace. Stačí znát číslo jihlavské karty.

V případě registrace zadá zákazník e-mail, zvolí si heslo a po potvrzovací zprávě bude mít v e-shopu více možností. „Například bude moci spravovat karty i pro ostatní členy rodiny, dobíjet jim peněženku nebo nakupovat kupóny,“ dodal mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Cestující musí každou transakci následně potvrdit ve vozidle. Tedy nejdříve hodinu po obdržení potvrzovacího e-mailu nastoupit předními dveřmi a přiložit kartu k validátoru. „Zároveň dojde k odbavení, celé to trvá do čtyř vteřin, sám jsem to dvakrát vyzkoušel,“ ujistil Rovner.

Kromě e-shopu se mohou cestující také těšit na nový midibus Iveco Urbanway, který nahradí dosluhující rošera. Po prázdninách pak dojde také k úpravě jízdních řádů, MHD bude jezdit častěji.