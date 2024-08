Dělníci se pustili do rekonstrukce jihlavského městského vlakového nádraží. Za pár let tu bude stát moderní dopravní terminál. Tomu musí ustoupit také historická výpravní budova.

To je ale škaredé nádraží, řekl tehdejší premiér v demisi Andrej Babiš, když v létě 2018 navštívil jihlavské městské vlakové nádraží. Roky se hovořilo o výstavbě Centrálního dopravního terminálu, který měl touto dobou už stát. Realita je taková, že výstavba právě začíná.

Nádražím procházejí dělníci sem a tam, na několika místech platí zákaz vstupu, prvním kolejištěm se line svazek kabelů a bagr neúnavně ukusuje ze svahu hlínu, která končí na korbě nákladního auta. Stromy jsou v tomto místě už pokácené. Vlaky sice stále jezdí, před budovou je ale vyvěšený výlukový jízdní řád. To pro dny, kdy jezdí místo vlaků autobusy.

O investici za více než miliardu a půl se podělí Jihlava a Správa železnic. Zatímco magistrát se v lokalitě dnešního vlakového nádraží Jihlava – město postará o napojení budoucího přestupního uzlu na okolní ulice, zlepšení veřejného prostoru a v další etapě vybuduje autobusové nádraží, Správa železnic postaví novou výpravní budovu, nástupiště a kolejiště.

Demolici nádražní budovy z roku 1887 těžce nese například Richard Cila. „Šest let jsem se snažil prohlásit výpravní budovu kulturní památkou, bohužel se to nepodařilo,“ řekl Cila na jaře 2022. Ačkoliv široká veřejnost vnímá starou výpravní budovu jako nevzhlednou, Cila byl přesvědčen o jejím využití. Demolici budovy pak dal do kontextu záchrany jiných stejně starých budov na náměstí.