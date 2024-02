Před brtnickou radnicí to v sobotu před polednem žije. Davy lidí lákají vepřové hody, letos se koná druhý ročník. Fronta končí daleko před velkým stanem.

O výrobu jitrnic se stará zručná čtveřice řezníků, jsou to však studenti druhého ročníku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, obor Řezník-uzenář. „Chtějí sem jet všichni, ale my jsme si vybrali ty nejlepší. Kluci, co tu jsou, jsou výborní. Dělají samostatně, už všechno umí,“ hodnotí učitel odborného výcviku Josef Peštál. S výrobou mu pomáhá ještě jeden kolega a ruku k dílu nakonec přiloží i dva studenti prvního ročníku, kteří se původně přijeli jen podívat ve svém volném čase.

Zatímco loni byla v Brtnici i ukázka bourání masa, letos řezníci maso objednali. A nebylo ho málo. „Jen ze 120 kil byla jelita, 110 kilo jitrnic, z metráku tlačenka, na výpečky padl taky asi metrák masa. Je to v metrácích,“ sdělil Peštál. Jelit bylo šest set, jitrnic o trochu méně, ale studenti dovařovali čerstvé a tím počet zhruba vyrovnali. „Máme i tlačenku, lunchmeat, maso ve vlastní šťávě, prdelačku, všechno jde na odbyt. Lidé, když je to udělané podomácku, na to slyší,“ těší učitele.

I když by se mohlo zdát, že si lidé na vepřových hodech za ruční výrobu musí připlatit, opak je pravdou. Ceny jsou lidové. „Prodávali jsme jitrnici v průměru za 180 korun kilo, přitom lalok stojí 95 korun. A kde máte jen práci? Je to ručně dělané, žádná průmyslová výroba. Nabízený sortiment jsme dělali i v rámci praxe, tady už toho bylo jen trochu na ukázku lidem,“ vysvětluje Peštál.

Těší ho, že má radnice v Brtnici zájem akci pořádat a tímto způsobem propagovat řeznické řemeslo. To v Třešti umí naučit jako málokde. Samý úsměv je i starosta Brtnice Jan Přibyl, který je mezi návštěvníky. Pochopitelně také ti jsou spokojení. „Přijeli jsme z Třeště, hledali jsme akce o víkendu a tohle se nám líbilo, povedlo se to. Koupili jsme si jelita a jitrnice, má to takový nádech domácí zabíjačky,“ hodnotí senior Mirek, který nechtěl zveřejnit své příjmení.

Do akce se zapojila i Radniční restaurace v sousedství. Vzhledem k poněkud více větrnému počasí potěšila i možnost posedět ve vytápěném průchodu za vchodem do radnice. Tam byla také bohatá nabídka nápojů.

Druhý ročník vepřových hodů se vydařil na výbornou a pořadatelé jen doufají, že tradice bude v dalších letech pokračovat, zájem radnice, školy a koneckonců i návštěvníků jednoznačně je.