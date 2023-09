/VIDEO/ V pondělí patřilo jihlavské náměstí budoucnosti. Vedle stánku věnovanému vysokorychlostní železnici lákal kolemjdoucí vystavený autobus. Byl stejně jako opodál stojící toyoty unikátní tím, že měl vodíkový pohon.

Jihlavou poprvé projel vodíkový autobus. | Video: Deník/Martin Singr

A stejně tak jako osobní auta vozila zájemce ulicemi krajského města, i autobus se vydal na svou první jízdu Jihlavou. Mezi cestujícími byli i jihlavský primátor Petr Ryška, zastupitel a odborník na dopravu Petr Piáček nebo ředitel dopravního podniku Radim Rovner.

Tomu se svezení líbilo. „Je to tiché, měkké svezení, dobré. Vzadu je překvapivě dost místa, mikrobusy mívají vzadu velké schody, tady je do lepší,“ zhodnotil jízdu. A co říká na pořízení minibusu na vodík do Dopravního podniku města Jihlavy? „Pokud bude dostupné čerpání a dotační titul, můžeme se o tom bavit. Ale minibusy nepotřebujeme, teď budeme nahrazovat dva minibusy normálním autobusem, abychom odvezli všechny cestující,“ sdělil rozhodně.

Hýbejte se v Jihlavě. Týden v Jihlavě nabídne vodík, běh i retrojízdy

Právě tankování je zatím největší bariérou v rozvoji vodíkových autobusů. V Česku jsou dvě plnicí stanice a obě daleko. Nicméně dle informací ze stánku Toyoty se už jedná o výstavbě první plnicí stanice na Vysočině. Měla by být právě v Jihlavě.

Prezentace vodíkových aut byla na Masarykově náměstí u příležitosti zahájení Evropského týdne mobility. Ten nabídne během následujících dní nabitý program, ve kterém nebudou chybět aktivity pro děti na dopravním hřišti, Jihlavský den zdraví nebo branný závod na Heulosu. Vše pak vyvrcholí o víkendu, kdy otevře brány jihlavský dopravní podnik a nabídne i oblíbené retrojízdy.