Šéf dopravního podniku Radim Rovner vysvětlil, že se od jara chystá mírné posílení dopravy, půjde však spíše o zkrácení intervalů. „Potřebujeme odvézt lidi hlavně přes den. Noční spoj byl fajn, je to taková třešnička na dortu, ale my prostě nejsme v takové personální situaci, že bychom to obsadili,“ vysvětlil Deníku.

Připomínky budeme řešit, říká k novinkám šéf jihlavského dopravního podniku

Dopravní podnik má 162 zaměstnanců, řidičů je i přes výrazné navýšení mezd v minulém roce nedostatek. Případní zájemci pak nemají potřebné „papíry“, což je nutné vyřešit v první řadě. „Realita je taková, že devadesát procent uchazečů nemá řidičské oprávnění na autobus, takže je provádíme školením v autoškole,“ poodhalil Rovner zákulisí.

Roli pak bude při diskuzi o obnovení linky N hrát i finanční stránka. „Musí se najít zdroje. Ta linka generuje jen náklady, tam nejsou v podstatě žádné výnosy. Rozumím tomu, že by měla být, je to doplněk služby cestujícím, ale v tuto chvíli na to nemáme personál. Potom bychom se museli bavit o financích,“ zopakoval Rovner.

Cestující ale noční linku chtějí. „Kdyby se magistrát uráčil napravit tu noční bídu, co spáchal, tak jedině dobře,“ řekl k lince N například Petr Šmergl z Jihlavy. Bude si zatím muset počkat. „Minimálně do konce prázdnin linka N jezdit nebude. Ale třeba se situace zlepší a budeme se o tom bavit, to nyní neumím říct,“ uzavřel Rovner.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Novoroční ohňostroj v Jihlavě. Vedení města rozlilo dvě stě litrů svařáku

Zdroj: Petr Nutil