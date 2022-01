On sám už zásady, které učí ostatní, musel několikrát použít. „Měl jsem zkušenost s fyzickým napadením od narkomanů, kteří byli zrovna ve stavu, kdy se cítili, že přeperou celý svět,“ vypráví s tím, že útočníka díky naučeném chvatu odrazil od sebe, zpacifikoval ho a mohl mu uniknout. „Zároveň mám během roku průběžně reakce účastníků kurzů, že byli nuceni zásady využít k obraně a že se jim to povedlo,“ pokračuje instruktor Mike. „Popřípadě, že se jim to nepovedlo, to se také dozvím,“ usměje se.

V Jihlavě učí koncept izraelské sebeobrany Krav Maga & Kapap nejen dospělé, ale i děti. Za ideální věk, kdy začít, považuje deset let. „To by mělo mít dítě dostatečné koordinační schopnosti, zvládnout skákat na jedné noze, chodit po třech a je možné dále na tom stavět a rozvíjet to. Samotná sebeobrana je pak pohybově specifická,“ vysvětluje.

Muž z Vysočiny toužil po rychlém zisku, přišel o statisíce korun

Michal Janoušek si samozřejmě uvědomuje, že není reálné, aby desetileté dítě přepralo dospělého útočníka. „Učíme děti přistupovat ke konfliktu primárně tak, že hlavním cílem je se ze situace dostat a utéct do bezpečí,“ popisuje. O dětskou sebeobranu je přitom značný zájem, v krajském městě Vysočiny dochází na kurzy kolem deseti dětí a nově avizovalo zájem pět dalších.

První letošní trénink měl být v úterý 4. ledna, kvůli závadě v jihlavské tělocvičně však bude první hodina zřejmě až za týden. Od šesti večer cvičí děti, o hodinu později dospělí. Mezi nimi je značný zájem u žen. Speciálně pro ně byl koncem minulého roku uspořádaná i lekce zdarma. „Díky situaci, jaká je, se nám přihlásilo devatenáct žen a přišlo jich sedm. To že odpadne deset, dvacet procent přihlášených, je pochopitelné. Ale že jich odpadnou dvě třetiny, to je šílené. Bylo to dost demotivující,“ říká rozpačitě Michal Janoušek.

Kurzy pro dospělé vyjdou na tři tisíce za pololetí, u dětí je to polovina. Obecně pak lidem stačí chodit rok, aby se uměli bránit, zároveň ale mohou pokračovat. Podobně jako u jiných bojových sportů, i v tomto případě jsou technické stupně a schopnosti je možné stále rozvíjet. „Já sám se tomu věnuji šestadvacet let, stále se učím a je to dovednost jako každá jiná,“ uzavírá instruktor Mike.