Nový vůz by nahradil dosluhující Rošera, která jezdí jako posilový spoj ve všední dni a příležitostně obsluhují o víkendech kraje města. Jindy tam nejezdí kvůli kapacitě, většina linek do místních částí totiž vozí málo cestujících až ve svém závěru. „Midibus by musel být zaparkovaný na Smrčenské a řidič i cestující by přesedali. To je naprosto nereálné,“ řekl primátor Petr Ryška.

Obsluha příměstských částí je přitom dle radnice při přepočtu na počet cestujících nadstandardní. „Do Zborné v říjnu přijíždělo průměrně 2,9 cestujícího a odjíždělo 0,8. To je levnější jezdit taxíkem, v autobusu vyjde kilometr na čtyřiapadesát korun,“ uvedl primátor.

Město však řeší, jak MHD přiblížit lidem ze sídlišť. Právě midibusy by mohly být ty vozy, které je dovezou k hlavním trolejbusovým tratím. „Budeme testovat, jestli by sídliště nemohl projet sběrný midibus, který by lidi přiblížil k páteřním linkám,“ nastínil radní pro dopravu David Beke.