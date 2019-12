Kdo se chce ze sebe shodit stres z hektického období, může to udělat na Povánočním pohoupání, které je letošní tečkou za offroadovými akcemi na Pístovským mokřadech v Jihlavě. Uskuteční se v sobotu 28. a v neděli 29. prosince. Lidé se mohou projet nebo se přijít podívat na ostatní.

Pístovské mokřady 2019. | Foto: Tomáš Kaser

"Není to offroadový závod, ale spíše takové houpání, určené pro všechny příznivce jízdy v terénu. Mohou přijet čímkoli, offroadovým závodním speciálem, terénním autem, SUV, eventuelně vrakem, který už má to nejlepší za sebou a čeká ho jen ekologická likvidace. Zaručujeme, že ze sebe shodíte ten stres z posledních dnů a týdnů a jistě spálíte také nějaké ty kalorie, až budete muset odněkud dostat svůj vůz. Společně pak vypneme letošní rok do polohy off," řekl pořadatel akce Tomáš Kratochvíl.