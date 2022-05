Bylo to poprvé, co se s něčím podobným setkaly. „Přestože jsme už některé armádní věci dělali, tohle bylo něco jiného. Naštěstí nebylo nutné kupovat nové stroje ani náročně předělávat technologie. Bylo to hlavně na šičkách. A ty si s tím hravě poradily. Stačilo jen vysvětlit co a jak,“ hodnotí předseda představenstva Radek Chládek s tím, v jejich družstvu vznikal pouze obal. Ten je zapnutý na suchý zip. Samotné ochranné prvky do nich už zařizuje objednavatel. Až pak vznikne hotový produkt.