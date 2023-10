Místo Růžku budou v Telči byty a obchody, víme jaké. Demolici štamgasti oplakali

Je to pět let, co šel v Telči i přes protesty místních k zemi secesní hotel U Nádraží, známý také jako Růžek. Na volné ploše má vyrůst polyfunkční dům, ke kterému Deník zjistil bližší informace.

Takto by měl vypadat polyfunkční dům, který v Telči nahradí hotel U Nádraží známý jako Růžek. | Foto: Vizualizace AS PROJECT

Jisté už nyní je, že v místě vznikne nákupní zóna se zverimexem, drogerií, kavárnou, tabákem, vinotékou nebo prodejnou květin. Spodní prostory pak zatím ještě nejsou obsazené. Počítá se také se supermarketem, jméno řetězce developer zatím prozradit nemůže. Podle informací Deníku to bude Penny Market. Mluvčí řetězce Tomáš Kubík tuto informaci nepotvrdil ani nevyvrátil. „Tato lokalita je pro nás zajímavá, blíže ale zatím věc komentovat nebudeme,“ sdělil mluvčí Penny Marketu. Místo po hotelu prokouklo. Štamgasti vzpomínají, jak tam chodili na pivo Kryté parkoviště poskytne kapacitu čtyřiapadesát míst, z toho tři budou vyhrazená. Celý komplex pak nabídne i bydlení, uvažuje se o devíti bytech s terasami. Budou ve třetím nadzemním podlaží, některé tak budou mít šikmé stropy a povedou k nim celkem tři schodiště. Plocha bytů bude od sedmatřiceti do jednadevadesáti metrů čtverečních. Nejmenší terasa bude mít ani ne osm, největší téměř čtyřiapadesát metrů čtverečních. Co se týká aktuálního postupu, architekt dokončil studii proveditelnosti. „Plánujeme získat do léta příštího roku stavební povolení,“ řekl k dalšímu postupu jednatel společnosti Fuertes Development Zdeněk Přichystal. Pak se dá předpokládat zahájení výstavby. Nový supermarket? Lidé jsou pro i proti Nový obchod s potravinami vznikne jen pár set metrů od konkurenčního supermarketu Tesco. Starosta Telče Vladimír Brtník řekl, že ve městě jsou na nový záměr dva pohledy. „Určitá část obyvatel říká, že jsme se dočista zbláznili, zanikají malé obchůdky po městě a výstavbou dalšího supermarketu se konkurence ještě zvýší. A pak máme další skupinu, která říká, pojďme zde vybudovat další supermarket,“ tlumočil starosta hlasy místních. Dle hlavy města si každý řetězec velmi dobře spočítá, jestli se mu vyplatí v Telči působit, nebo ne. Zatím má Telč jen Tesco a JMB ve směru na Dačice, místními nazývaný Jim Beam. „V minulosti byl zájem o lokalitu bývalých Uhelných skladů v Jihlavské ulici. Jiný řetězec měl zájem o lokalitu Mokrovce. Je to louka u potoka a tam toho moc nepostavíte. Územní plán to ale dovoluje. Nejsou to však pozemky města a řetězec se tehdy nedomluvil s majiteli,“ dodal před časem Brtník. Demolici Růžku štamgasti oplakali Hotel U Nádraží, který stál na místě dříve, byl vůbec prvním hotelem ve městě. Telčský rodák Josef Kosík postavil secesní budovu v roce 1903 v souvislosti s vybudováním železnice v těsné blízkosti. „V hospodě bylo tolik místa, že by se tam dalo jezdit na kole. Svůj oblíbený stůl tam měli třeba nádražáci. Byla to pravá hospoda pro štamgasty, taková už v Telči není snad žádná. Ale také se nám jednou stalo, že nám točili jiné pivo, než jsme si mysleli," zalovil v paměti jeden z místních před pěti lety, když sledoval, jak z místa mizí sutiny. Restaurace byla před zbouráním zavřená několik let, hotel přestal fungovat ještě dříve. Budova desítky let chátrala, snahy o zpamátnění coby poslední záchranu před demolicí nevyšly mimo jiné proto, že dřívější majitel nechal sundat střechu nárožní budovy. Tím stav celého hotelu výrazně zhoršil a na začátku roku 2018 začal secesní hotel mizet před očima.

