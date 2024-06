Na kempy Hockey Talent Academy (HTA) do Telče jezdil novopečený mistr světa v hokeji Martin Nečas od svých osmi let. V sobotu 15. června se sem na led zimního stadionu vrátí, aby svým fanouškům ukázal mistrovský pohár a zlatou medaili.

MS v hokeji 2024: Martin Nečas | Foto: se svolením CPA

Společně s ním přijede také jedna z nejlepších českých hokejistek Denisa Křížová, která pochází z Horní Cerekve na Vysočině. Denisa Křížová letos získala titul s týmem Minessoty v premiérovém ročníku zámořské Professional Women´s Hockey League (PWHL). Jde o ženskou obdobu mužské NHL.

Martin Nečas přiveze do Žďáru pohár mistrů světa, titul s lidmi oslaví v pátek

Program pro širokou veřejnost na zimním stadionu v Telči začíná v sobotu od půl druhé odpoledne. „Nejprve bude hodinové povídání přímo na ledě ve středovém kruhu, kde budou oba hosté odpovídat na otázky. Pustíme si také nějaká videa a poté se přesuneme nahoru do prostoru Sport baru, kde se uskuteční autogramiáda a focení s fanoušky,“ popsal program Jaromír Pytlík, hlavní kouč a zakladatel telčské hokejové akademie HTA.

Martin Nečas, nyní hráč NHL, jezdil pravidelně do Telče na hokejové kempy téměř deset let a stal se tváří akademie. Sám hokejista v jednom ze svých rozhovorů prozradil, že mu kempy pod vedením Jaromíra Pytlíka pomohly v rozvoji hokejových dovedností. „Hokejista Martin Nečas s námi absolvoval 1 200 hodin tréninků, je to jeden z nejlepších hráčů, kteří se kdy účastnili výuk v mimo klubové Hockey Talent Academy,“ uvedl Pytlík.

V roce 2017 byl draftován do NHL jako dvanáctý hráč. Dosud působil v týmu Carolina Hurricanes, nyní se však stále častěji skloňuje jeho odchod. Zájem má údajně Boston Bruins, kde působí David Pastrňák s Pavlem Zachou. Ve hře jsou však i jiné týmy.

Zdroj: Youtube

Denisa Křížová se v roce 2022 zúčastnila mistrovství světa v ledním hokeji žen, kde získala s českým týmem bronzovou medaili. Zároveň v téměž roce se zúčastnila s týmem ženských hokejistek zimních olympijských her v Pekingu, kde tým skončil ve čtvrtfinále.

Je také držitelka titulu nejlepší hokejistka roku 2010. Pokud jí zdraví a forma vydrží, bude určitě oporou také příští rok na domácím mistrovství světa hokejistek, které budou hostit příští rok v dubnu České Budějovice.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kde najdete pohádkový hrad, je nedaleko Telče.