/FOTO/ V telčské Restauraci Na Žabinci bývá v neděli zavřeno. Tentokrát je tomu ale jinak, čeští hokejisté totiž hrají po čtrnácti letech o zlato na Mistrovství světa a tak se tam točí pivo, nabízí jídlo a všichni fandí.

Finále hokejového Mistrovství světa lidé sledovali i v hospodách, sokolovnách, kulturních domech nebo kinech napříč Jihlavskem. | Video: Deník/Martin Singr

Podobné je to i v dalších restauracích napříč Jihlavskem. Na hokej zvali třeba v jihlavském Eskáčku, v Restauraci Svět Třešť nebo v Pivovaru Trojan Telč. Nicméně televize je nepochybně tento večer středobodem všude, kde jí mají. A pokud je možnost promítat na plátno, nemá to chybu.

Fandí se i v sokolovnách, kulturních domech nebo kinech. Zkrátka všude, v devět hodin není venku ani noha. Kdo by snad nevyrazil fandit hromadně, ten sleduje hokej v televizi.

Tam to ale není úplně ono, pocit sounáležitosti s dalšími fanoušky nic nehradí. „Je to výborný, úžasná atmosféra, spousta lidí, skvělý. Je to finále a stojí to za to,“ zhodnotil finálový zápas po první bezbrankové třetině Jakub Fischer z Luk nad Jihlavou. Tipovat výsledek nechtěl, ale doufal, že Češi vyhrají.