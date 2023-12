Pozitivně rok 2023 zhodnotila i Simona Kubičková ze zoo. „Letošní rok byl velice povedený. Každý rok máme hodně mláďat, ale letos to byly fakt bomby. Poprvé v historii Zoo Jihlava se narodila mláďata u hyen a světový unikát, to jsou čtyřčata u aligátorů čínských,“ uvedla v polovině prosince. „To jsou mláďata významem dalece převyšující Česko,“ doplnil ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.

Malí aligátoři v jihlavské zoo rostou jako z vody. Podívejte se na jejich vážení

Zatímco hyeny se k sobě měly a dalo se očekávat, že budou mít potomka, u aligátorů byla situace jiná. „Byly tam náznaky, ale pak chovatelky neviděly snůšku vajec. A jednoho dne chovatelka přišla, viděla, že se v hnízdě něco hýbe a když tam sáhla, držela v ruce malého aligátora. To bylo překvapení,“ usmála se Kubičková.

Malí aligátoři jsou zatím v zázemí, v zoologické zahradě jsou si dobře vědomi toho, o jakou vzácnost jde. Dále bude záležet na jednáních, jaký bude jejich další osud. „Kdyby to šlo, asi bychom si tu rádi některé nechali a pokračovali v chovu dál, ale musela by se vybudovat nová expozice. Na to je však ještě čas, jsou malinkatí,“ usoudila.

Přímo se nabízí otázka, zda v zoo zkusí tento úspěch zopakovat. „Nyní bude asi pauza, ale doufáme, že se to podaří zopakovat. Už jsme přišli na ten gryf, jak na to,“ sdělila Kubičková. „Dlouho se čekalo, jestli ano nebo ne, samec dlouho bral samici jako vetřelce ve svém teritoriu. Chovatelky mu zkusily pouštět zvuky jiného dospělého samce a on měl pocit, že by mu mohl někdo ukrást tu jeho samici, tak si jí začal hlídat, bránit a pak se k ní měl jako partner k partnerce a ne jak k vetřelci,“ popsala.

Rekordní trojčata

Rekordní jsou i trojčata u scinků šalamounských. „Jedná se doopravdy o raritu, jelikož u těchto scinků většinou přichází na svět jedno veliké mládě, někdy dvojčata. Právě dvojčata se u nás už několikrát narodila, ale trojčata máme v historii poprvé a i celosvětově se jedná o raritu,“ vysvětlila Kubičková.

Radost chovatelům udělala i kočka bažinná, která se narodila černá, netradiční barvu má po otci. „Jedná se o takzvaný melanismus, kdy se u jedince výrazně rozvine tmavý pigment a kresba srsti tak úplně nebo částečně vymizí,“ řekla k barvě už dříve Kubičková.

Důvod k radosti: v jihlavské zoo se narodilo mládě kočky bažinné, podívejte se

Ve výbězích jsou i mláďata pandy červené, ale také surikat, nyal, kapybar, alpak nebo lam guanko. Odrostlejší mláďata pak jsou například u zeber, ovcí, klokanů, plameňáků nebo lemurů, večer bývá aktivní křeček velký. Nejde přitom jen o velká zvířata. „Považuji si všech zvířat, která se nám tu narodí. Ale pro mě přeci jen důležitější jsou třeba karibští hroznýšovci, jamajští a portoričtí,“ uzavírá Vašák.

O prvenství co se týká letos narozených mláďat se přitom letos dělí hned tři zvířata, velemyš obláčková, velemyš největší a morče uruguayské. „Všechna mláďata se narodila jeden den a naši chovatelé, kteří vždy napjatě čekají, kdo bude mít první mládě roku, se tak letos o prvenství dělí,“ uvedla Simona Kubičková.

Závěrem se nabízí pohled do budoucna. „Dlouhodobě jsme vždycky chtěli mláďata u medvědů malajských, byly tu dva páry a to medvědi a hyeny. U hyen pomohla změna samice, u medvědů těžko říct, možná si jen nesedly jako pár. Oba jsou zdraví, ale mláďata tam nejsou a momentálně s tím neumíme nic udělat,“ pokrčila rameny Kubičková.