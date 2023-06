Eshop pro jihlavskou hromadnou dopravu má zpoždění. Kvůli softwaru

A bylo. Několik obrovských bloků slisovaných PET lahví v různých barvách je přímo uprostřed jednoho z největších náměstí v republice. Největší a pravděpodobně nejvíce kontroverzní dílo festivalu nese název Tři škrty / vzestupná nebo sestupná tendence a je od českého výtvarníka a sochaře Ivana Kafky.

Lidé se otáčí, zastavují se, fotí. To člověk nevidí každý den. „Je to zajímavé, líbí se mi taková provokativní forma umění,“ líčí návštěvník města Petr Marek, který v ruce drží mapu, na které jsou vyznačená jednotlivá díla. „V mapce mám šestadvacet bodů, tak jsem si dal za cíl jich aspoň dvacet objevit,“ prozrazuje svůj plán.

VIDEO: Sňatkový podvodník z Vysočiny připravil ženy o více než tři miliony korun

Třeba na hradbách naproti Cityparku pak je podivuhodný tvar nazvaný simplex. Zrovna k němu přichází dvě mladé kamarádky s dětmi, které v díle vidí skvělou prolézačku. Nejmladší si vůbec na festivalu přijdou na své, ať už jde o obrovská lehátka na Masarykově náměstí, malování křídami po ulici Jana Masaryka nebo návštěvu některého z hřišť, kterých je poblíž jednotlivých instalací více než dost.

To platí také o největším jihlavském sídlišti. Na Březinkách je hned vedle velkého hřiště s modelem lodi hromada rozbitých sekaček na trávu, do kterých jsou zapíchnuté obrovské vidle. Vedle dalšího hřiště jsou pak kolem stromů plachty s řadou zajímavých informací. A to nemluvě o raketě z popelnic nebo dřevěných kolících zapíchaných kolem dalšího stromu, vedle kterých je posekaná jinak vysoká tráva. „Líbí se mi, že se dostal festival i do Jihlavy. Instalace, které jsou na Březinkách, oceňuji hlavně proto, že většina akcí probíhá pouze v centru,“ hodnotí Kateřina Dvořáková, která na sídlišti bydlí.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Landscape festival má vzbuzovat diskuzi, i proto jsou některá díla kontroverzní. Již v prvních dnech se bohužel nevyhnul ani vandalismu. „Není to nic, co bychom nečekali. Je to ale v únosné míře,“ komentuje po prvních dnech hlavní koordinátor Jakub Hepp. Je ze spolku Architektura, který akci pořádá spolu s jihlavskou Bránou Jihlavy. Akce má pak přesah i do Brtnice, Branišova s Humpolce.

Ulice Jana Masaryka v Jihlavě bude pro auta uzavřená do 9. června. Balíky PET lahví z Masarykova náměstí zmizí také po 9. červnu.