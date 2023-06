Moderní vlaky pro Vysočinu: dorazil třetí RegioPanter, další budou o prázdninách

Do Kraje Vysočina dorazil třetí RegioPanter. Moderní dvouvozový elektrický vlak doplní dva, které už od konce května jezdí na tratích mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou a do Jihlavy. Další tři nové RegioPantery by měly na Vysočinu dojet během prázdninových měsíců.

Na Vysočinu dorazil třetí RegioPanter. Moderní elektrický vlak bude jezdit mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou a do Jihlavy. | Foto: České dráhy