Věhlasná textilní firma má více než stoletou historii, největší pamětnice mezi bývalými zaměstnankyněmi si ve vzpomínkách vybaví rok 1968. A to už píchačky ve firmě byly, jen se později přesunuly z vrátnice přímo do výrobní haly. Nepochybně jde o jednu z posledních firem v republice, kde píchačky pořád využívají.

Fungovat ale už budou jen do konce dubna. Noví majitelé Eliška Kišová a Oldřich Bajer pokračují v digitalizaci celého podniku a ve skříni už mají moderní docházkový systém fungující na otisk prstu. „Když jsme s kolegou Oldou Bajerem do Modety vstoupili, bylo to tu jako takové muzeum, kde všechno řešily tužka a papír. Kromě píchaček tu kdysi probíhaly i kontroly na vrátnici. Dámy musely ukazovat kromě kabelek i podprsenky,” popsala s úsměvem spolumajitelka Eliška Kišová.