Byla dlouhodobě v úpadku a došla do bodu, kdy bývalí majitelé neměli energii ani finance jí vést dál. Tak jsem řekla, že ji koupíme. Viděla jsem v tom příležitost. V módě se pohybuji skoro deset let a viděla jsem trend, kdy lidé přemýšlejí nad oblečením, odkud je a chtějí lokální výrobu, udržitelnost.

Samozřejmě, to víte, že ano (úsměv). Modeta. Když se řekne Modeta, moje maminka si jí pamatuje, milovala plavky z Modety. I babička si pamatovala Modetu, to byla známka trendu a kvality, měla obrovský věhlas. Když přišla na přetřes Modeta a její prodej, řekli jsme si: ,Ty bláho´. Nedovedu si představit jinou textilku, o kterou bychom měli takový zájem jako o Modetu.

Je to historické hledisko, textilka tu vždycky byla, know-how lidí tady je obrovské. Navíc vybudovat něco na zelené louce není úplně jednoduché, pozemky kolem Jihlavy nejsou a kdyby to bylo mimo Jihlavu, jsou dámy, které tady pracují a přišli bychom o zaměstnance. Máme nájemní smlouvu na čtyři roky a zatím tu zůstáváme.

Můžete říct, alespoň řádově, cenu?

Byly to miliony korun, takže to nebyla úplně levná záležitost. A byl to roční proces.

Vše se podařilo dokončit v lednu 2022, krátce poté začala válka na Ukrajině a energetická krize – to muselo start značně zkomplikovat, nemám pravdu?

Bylo to velmi náročné. Obrovsky nám vzrostly náklady. Bývalí majitelé neprodloužili smlouvy na energie, takže já jsem obvolávala dodavatele, kdo by připojil takhle velký barák. To bylo šílené. A náklady vzrostly pětinásobně. Museli jsme reagovat, udělat úsporná opatření a přemýšlet, co nutně potřebujeme a co ne.

Takže před dvěma lety už nebylo na co navazovat, co se týká byznysu?

Je to tak, začínali jsme od nuly. Musíme ale do minulosti. Jakmile padl komunismus, přišla sem výroba z Asie, a to byl čas, kdy se české značky musely radikálně změnit, nebo začaly upadat. Tady nastal ten druhý model. Modeta je ale pořád zvučné jméno, existuje 124 let. To je tak dlouhá historie, že máte na čem stavět, i když firma pak šla do úpadku. Teď je třeba nový začátek a na té historii stavět můžete, firma má dobré jméno. To je důležité.

Prozradíte, jaký máte plán, pomocí kterého chcete Modetu „postavit na nohy“?

Modeta vyráběla hlavně pro externí zákazníky z Německa, ale nepokrylo to náklady. První, co jsme museli, bylo firmu stabilizovat a sehnat klienty, kteří by byli ochotni zaplatit férovou cenu, která by nám pokryla aspoň náklady. Jeden směr je zachovat externí zákazníky, a neustále nabírat nové. A to jak na větší objem, tak na menší, lokální, spolupráci. Současně oživujeme stávající značky, které již mají svou historii, potřebují jen nový směr, tam patří Axis wear a Modeta. Právě Modetu chceme znovu dostat na výsluní. Má to být značka pro ženy, které se chtějí cítit velmi dobře, ať už jsou v plavkách nebo si jdou zaběhat v legínách, sportovní podprsence a triku. A třetí cestou je budování vlastních značek, kam patří nově spuštěná značka Teploo. Tu jsme vyvinuli v reakci na energetickou krizi, má jít směrem udržitelnosti a kvality. Na této značce chceme vyhlásit do světa, že Modeta funguje.

Modeta chce oživit zašlou slávu. Nahlédněte do jihlavské výrobny textilu

Budete toto oblečení zkoušet i sama na sobě?

Ano a už se na novou Modetu strašně těším. Jsem cílovka, rok po porodu a už řeším, jak budu vypadat v plavkách nebo ve fitku. Říkám, že nezáleží na tom, co děláte, ale jak při tom vypadáte (smích). Jako žena chci i v tom fitku vypadat dobře a chci, aby to oblečení bylo funkční, aby drželo, kde má, bylo trendy a kvalitní.

Sledujete trendy ve světě módy, dá se jimi inspirovat i v případě relativně malé firmy z Jihlavy?

Samozřejmě. Je úplně jedno, jestli jsme v Čechách, v Americe nebo v Asii, každá žena chce dobře vypadat v plavkách či sportovním oblečení. Naším cílem je jim v tom pomoci, musím sledovat trendy.

Jaké budou produkty z Modeta Style do budoucnosti? Půjde o velkosériovou výrobu, nebo spíše unikátní designové kousky pro první dámy a manželky politiků jako v minulosti?

Určitě nemůžeme dělat custom věci jako bylo oblečení pro první dámy. Pokud by ale současná první dáma přišla, že chce naše plavky, tak je velmi rádi uděláme (úsměv). Bude to půl na půl. Velkoobjemová zakázka je efektivnější, můžu jí ale prokládat menšími zakázkami. Máme klienty, kteří berou od jednotlivého produktu tisícovky kusů, ale i ti, kteří objednají sto padesát kousků. A my jsme schopni udělat obojí, flexibilně reagovat i na ty menší zakázky. Menší značky potřebují parťáka, který nabídne řešení. My tady máme vývoj, pomůžeme s výběrem materiálu, máme spoustu dodavatelů, zpracujeme návrh, uděláme prototyp a pak se může jít do výroby. Výrobek pak zabalíme a můžeme poslat rovnou zákazníkovi.

Kolik plavek vyrobíte?

Záleží, jak moc je produkt náročný. Jednoduché plavky máte hned, ale jakmile je tam vázání, řasení, prostřihy nebo třeba vysoký pas, trvá to déle. Jsme schopni vyrobit v průměru patnáct tisíc kusů oblečení měsíčně.

Do jaké míry znáte situaci v Jihlavě, kde je právě budoucnost areálu Modety častým tématem diskuzí?

My jsme se scházeli s bývalou primátorkou, nyní hovoříme s panem primátorem a víme, že tu byly různé plány, jsme v kontaktu i s panem Vašákem ze zoo. Jak jsme se zmenšili, zoo tady bude využívat jídelnu, do toho tu město bude mít archiv, budou tu i sportovci. Já budu ráda, když to tu bude žít. Chtěli bychom tady zůstat, z horního patra vidíme žirafy (smích) a budova má historickou hodnotu, vždy to byla Modeta. Město dělá spoustu kroků, aby se to tu dalo dohromady a já myslím, že nacházíme společnou řeč. Těším se, že tady bude živo.

Zvířata v Modetě: Bývalá továrna má na víc, myslí si jihlavská primátorka

Takže podle vás bude ideální, když tu bude Modeta, zoo i nějaké využití od města?

Ano, a ještě kavárnu bych si moc přála (smích).

Uživila by se tady?

Do zoo přijde přes tři sta padesát tisíc lidí ročně a chybí tam kvalitní gastro. Kdyby se udělala kavárna v čele budovy, že by byla jak pro zoo, tak Modetu, je to ideální. Dámy od nás by tam jistě také chodily a ten pustý, prázdný prostor, který je nádherný, by ožil.

Budete firmu řídit „na dálku“, nebo se výhledově chcete přestěhovat do Jihlavy?

Je 21. století a já mám štěstí, že jsou tady spolehliví lidé. Máme tu nové hardwary, softwary, všechno funguje, i když tu nejsem. Spoustu obchodních schůzek mám stejně v Praze, ale hodně klientů jezdí i sem, do Jihlavy, rádi vidí, kde se bude vyrábět a že je tu všechno v pořádku.

Eliška Kišová Eliška Kišová chce vrátit tradiční značku Modeta zpět na výsluní.Zdroj: Deník/Martin Singr- narodila se 7. března 1986 v Prachaticích - bydlí kousek od Drážďan v Německu - zatím je stále svobodná, s přítelem má roční holčičku - pracovní zkušenosti má ze státní správy a pak oborů fashion a e-commerce - spolumajitelkou Modety s Oldřichem Bajerem je od ledna 2022 - miluje cestování, byla v Indonésii, Malajsii, New Yorku i Africe, má ráda sport, kde má tři trenérské licence a ráda čte, zejména knihy o seberozvoji nebo beletrii

Kolik zaměstnanců tady vůbec pracuje?

Aktuálně jich máme třicet pět a je všeobecně známo, že švadleny nejsou. Zpočátku bylo velmi těžké naplnit kapacitu prací a dneska potřebujeme více švadlen. Učební obor s tímto zaměřením otevřený není a mladí zájem nemají. Chceme díky Modetě změnit nejen přemýšlení nad textilem, ale i pohled na tu profesi. Je namáhavá, ale vzniká tu tolik krásných produktů, že jsou holky kolikrát nadšené. Nebo když klient přijde a má radost, vždy je to právem potěší, je to výsledek jejich práce.

Probíhá nějaký dialog s textilní školou v Heleníně?

S Helenínem spolupracujeme, loni jsem dala studentům ve čtvrtém ročníku zadání na vlastní kolekci, kdy měli volnou ruku. Vzešlo z toho několik zajímavých nápadů, jedna holčina tady u nás chvíli byla, než šla studovat do Zlína, pořád jsme ale v kontaktu a spolupracujeme. Helenín má hlavně designéry, mají i obor švadlena, mohli by ho otevřít, ale musel by tam někdo přijít studovat.

Co byste závěrem vzkázala čtenářům?

Doufám, že mezi čtenáři jsou i naši zaměstnanci a těm bych chtěla primárně poděkovat za jejich práci a píli. A všem ostatním bych chtěla vzkázat, že se můžou těšit na Modetu (úsměv).