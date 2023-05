Modrá barva z dlažby ale přímo září, bije očí. „Jestli to malovala ta parta, co dělala na podzim cyklopruhy, tak bych byl v klidu. Do půl roku to bude pryč,“ okomentoval nový nátěr v nadsázce Josef Hájek, který zrovna procházel kolem a barevné čáry ho viditelně zaujaly.

Aut v centru ubylo. Kde parkují teď, je otázka, hodnotí změny jihlavský radní

Právě výrazně modré značení je téma, které poslední dny hýbe Jihlavou. Už ne konec parkování zdarma, patky značek trčící z chodníků, ani nové parkovací automaty - Jihlavanům teď vadí pomalované centrum historického města.

Menší zlo

Kontaktovat Jaroslava Huňáčka se Deníku nepodařilo, komentář poskytl radní David Beke. „Vyhláška připouští nějaký způsob značení, konzultovali jsme ho s památkáři. Ani my z toho nejsme nadšení, ale shodli jsme se, že menší zlo je čáry udělat, než je neudělat,“ řekl Deníku. „Až se budou dělat kompletní rekonstrukce ulic, parkovací stání se vyznačí kultivovanějším způsobem, než je ta modrá čára. Je to přechodný způsob značení," dodal.

Podle náměstka primátora pro památkovou péči Martina Laštovičky historická škoda nevznikla. Magistrát navíc vyznačení modrých zón diskutoval s památkáři v Telči i v Jihlavě. „Ještě se kvůli tomu sejdeme s Národním památkovým ústavem. Současný stav se jim nelíbí, ale vše jsme s nimi konzultovali,“ uvedl Laštovička.