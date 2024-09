Budu rezident se zaplaceným parkováním pro své auto, co když ale výjimečně přijedu jiným autem?

Každý rezident má k dispozici dvě stě volných hodin. Jsou pro návštěvy, řemeslníky nebo třeba i pro samotného rezidenta, který občas přijede autem s jinou SPZ. Hodiny podle radnice zatím lidem stačí, případně lze přikoupit další. Je možné je čerpat zadáním údajů přes aplikaci nebo telefonátem na odbor dopravy, ten ale samozřejmě funguje pouze ve všední dny.

Návštěva přijede a rezident jí zaregistruje, to jí ale musí také při odjezdu odregistrovat, jak to probíhá?

V rámci volných parkovacích hodin se vše řeší na začátku – rezident vyplní SPZ a čas, od kdy do kdy už něj návštěva bude. Tento čas pak nelze zkrátit, dá se ale prodloužit opakovanou registrací.

Kvůli holubímu trusu si na auto dávám plachtu. Jak to mám řešit, aby monitorovací auto přečetlo SPZ?

„Každá rada drahá,“ odpověděl radní David Beke. Následně ale poradil, aby v takových případech byla plachta obtažená kolem rámečku SPZ, jinými slovy aby byla značka viditelná. Karel Trojan z odboru dopravy ale následně uvedl, že na pozemní komunikace nelze schovávat registrační značky. Auta nebo motocykly by tam tak pod plachtou vůbec neměly stát.

Kde budou stát návštěvníci fotbalového utkání?

Ti mohou parkovat stejně jako jiní, ideálně ve fialovém režimu. Tam jsou první dvě hodiny zdarma, což je na fotbal, pravda, málo a parkování tak bude majitele vozu něco stát, ale pro návštěvu bazénu stojícího hned vedle to stačit bude.

Jak bude řešené parkování služebních dodávek? Zabírají nám tady spoustu místa, řeší je systém?

Radnice musí ze zákona umožnit parkování i takovým vozům, auta delší než pět metrů nebo vyšší než dva metry však vyjdou jejich majitele na čtyřiadvacet tisíc korun. „Prostřednictvím ceny jsou vlastníci a provozovatelé dodávek demotivováni k parkování ve veřejném prostoru,“ vysvětlil Dalibor Pituch. Snahou je, aby tato auta stála na dvorech firem, které je vlastní.

Mám osobní auto, které je delší než pět metrů. Kolik budu platit?

V takovém případě je rozhodující technický průkaz. „Pokud je vůz homologovaný a v registru vozidel vedený jako osobní, pak se platí dvanáct set ročně,“ odpověděl Karel Trojan z odboru dopravy.

Proč při lajnování modrých čar nejsou vyznačené také „chlívky“ pro jednotlivá auta? Lidé by se mohli zařadit a pomohlo by to.

Podle radnice se má věc přesně opačně. Při vyznačení takových míst má být každé podle předpisů pět a tři čtvrtě metru dlouhé, pokud tam nejsou, vejde se tam často aut více. Malá auta mají délku třeba i poloviční. „Máme zkušenost, že je lepší nechat lidi se poskládat, věřte tomu. Pokud by to nefungovalo, můžeme se k tomu vrátit a chlívky udělat,“ slíbil Trojan. Zároveň na besedě zaznělo, že je podélné stání prostorově podstatně méně náročné než šikmé. „Hodně to ale záleží na šikovnosti řidičů,“ připustil spoluautor parkovací koncepce Dalibor Pituch.

Co když prodám auto a koupím si nové, bude možné změnit SPZ, na kterou mám vydanou parkovací kartu zadanou?

Na tuto situaci systém pamatuje, za poplatek v řádu desetikorun si může rezident změnit v databázi SPZ svého auta. „Je tam i možnost dočasně změnit SPZ, když máte auto v servisu. To si každý může změnit sám online,“ dodal David Beke.

Máme v rodině dvě auta, kolik budeme platit?

Pokud v bytě žijí manželé a každý z nich má na sebe napsané jedno auto, platí každý dvanáct set. Pokud ale má jedna osoba na sebe napsaná dvě auta, která bude chtít parkovat na ulici, za první zaplatí dvanáct stovek a za druhé čtyřikrát tolik.

Když nemám trvalý pobyt a jsem v podnájmu, jak to budu řešit?

Radnice zdůrazňuje, že systém parkování přináší výhody místním. Nájemník s nájemní smlouvou si může přepsat trvalé bydliště, dojde na radnici a nepotřebuje souhlas vlastníka nemovitosti, vysvětlil Pituch. Kdo si ale nechce trvalý pobyt měnit, toho se výhody týkat nebudou.

Osoby ZTP a ZTP/P mají slevu jen padesát procent, není to asociální?

Radnice dle slov Davida Beke velmi intenzivně spolupracuje se zdravotně postiženými včetně Národní rady pro zdravotně postižené a všechna opatření konzultuje. Zdravotně postižení mohou za šest set ročně parkovat kdekoliv ve městě. Případně lze využít Senior Taxi.