V pondělí dopoledne projíždí Fibichovou ulicí ve směru z kopce béžová fabia. Řidič na chvíli zastaví vedle volného místa za modrou čárou. Očividně přemýšlí, jestli tam může zaparkovat. Nakonec jede dál.

Před katastrálním úřadem se zase dvě dámy snaží seznámit s novým parkomatem. Z instrukcí na jeho boku nejsou zrovna dvakrát moudré. „Ne, nechápu to. Povím synovi, aby zařídil, co je potřeba, pak mu to zaplatím. Nebo prodám auto, stejně už nikam nejezdím,“ říká rezignovaně jedna z nich, která se jmenuje Marie. Příjmení zveřejnit nechce, Deník ho však zná. Její kamarádka novinku komentovat do novin odmítá.

Parkování zdarma v blízkosti centra Jihlavy končí. Fibichova a Zahradní zmodrají

V tom kolem projíždí auto. Značka zákaz vjezdu doplněná obrovskou cedulí upozorňující, že nově jede do jednosměrky v protisměru, řidiče zřejmě příliš nezajímají.