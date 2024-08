Celá akce začíná vysvětlením stávající situace. David Beke říká, že aut je nyní v Jihlavě dvakrát tolik co v roce 2010, přičemž se počet obyvatel nezvýšil. „Bez toho, aniž bychom se všichni zastavili a řekli si, co s tím můžeme udělat, by byl tento stav do budoucna neudržitelný,“ vysvětluje lidem. Podle něj je míst k parkování ve městě dostatek, jen je potřeba dostat auta tam, kde nebudou překážet.

Zároveň Beke vyvrací častý názor ze sociálních sítí, že by na zavádění modrých čar radnice vydělávala. Peníze z parkování jsou v rozpočtu Jihlavy zanedbatelné, navíc se investují zpět do dopravy. „Město to stojí peníze, rozhodně na tom nevydělává a jenom blázen by si mohl myslet, že to tak je,“ vysvětluje lidem. „Kam ty peníze jdou? A proč do tedy děláte,“ ozývají se lidé z davu. „Ty ulice jsou ucpané, už jsem vám to vysvětlil,“ odpovídá v klidu radní.

Tvůrce nové parkovací koncepce Dalibor Pituch následně podpoří slova svého kolegy daty. V oblasti Ladova žije šestnáct set obyvatel, které mohou mít odhadem přes osm set osobních aut. V lokalitě je ale jen 342 legálních parkovacích míst vyjma soukromé plochy. Po změnách bude těchto míst 527 a to ve všech třech režimech – modrém, oranžovém i fialovém. Například u bazénu bude poslední zmíněný režim, kde jsou dvě hodiny zdarma.

Dopravní beseda v Jihlavě na téma parkování. Srpen 2024. | Video: Deník/Martin Singr

V oblasti kapitána Jaroše je sice obyvatel méně, tři sta lidí má kolem sto šedesáti aut, ale na druhou stranu mají jen šestačtyřicet nekolizních veřejných parkovacích míst. Po změnách jich i tam bude sto šestnáct. Pituch dále ukazuje několik fotek, jak divoce se nyní v lokalitě parkuje. „Tohle tam nebylo, dokud se neudělaly modré zóny opodál,“ komentují místní. Nakonec byl ale konsenzus, že parkování zde je problém dlouhodobě, poslední dobou více než dříve.

Dle ohlasů z úterního setkání je v lokalitě problémů s dopravou více, než je na první pohled patrné. Lidé například kritizují, že řidiči jezdí po chodníku a rodiče mají strach pustit děti do školy samotné. Problematické je také parkování u Restuarace Spartak, které prý vedení města neřeší už padesát let. O garážích, které zde vlastní lidé z jiných částí města, ani nemluvě.

S vyšším počtem parkovacích míst bude souviset zavedení několika jednosměrek, ty by měly z lokality vyhnat řidiče, kteří si tudy zkracují cestu. Zpomalit auta má i zúžení Jiráskovy ulice, uprostřed které vznikne ostrůvek. Značení dělníci provedou ve čtvrtek 29. srpna, případně vše dokončí v pátek. Nová pravidla začnou platit od 16. září.