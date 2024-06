Ježdění autobusem je mimo jiné odpověď veřejnosti na zavádění modrých zón, kterým často nerozumí. „Jedna paní mě například chtěla naštvat, když mi řekla, že už do Jihlavy nebude jezdit autem, ale autobusem. Jenže tohle je přesně to, co my bychom chtěli,“ uvedl radní pro oblast dopravy David Beke po jedné z besed.

Dalším faktorem je integrace jihlavské MHD do Veřejné dopravy Vysočiny. „Máme integrováno s Krajem Vysočina, sedmidenní jízdenka lidem umožní jet i MHD na jeden doklad, to dříve nebylo, je to pro ně pohodlnější. Parkování je zpoplatněno nebo je docházková vzdálenost dále, i to motivuje lidi použít MHD,“ potvrdil Rovner. A cestujících loni jelo jihlavskou MHD 15,6 milionu, více než v linkových autobusech v kraji.

To potvrzují čísla z hejtmanství, linkové autobusy v objednávce VDV loni přepravily více než 12,6 milionu cestujících. První poznatky z integrace MHD do VDV hovoří o tom, že se o šest a půl procent zvýšil nárůst příjezdů autobusem do Jihlavy, u odjezdů z města byl nárůst ještě vyšší.

„Je lehký pokles cestujících po Jihlavě, kteří patrně používají více kombinaci s integrovanou MHD,“ řekla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová s tím, že je velký zájem o sedmidenní jízdenku, kterou kupuje stále více lidí.

Musí odvézt všechny

Ruku v ruce s rostoucím zájmem o cestování městskými autobusy a trolejbusy pak půjde posilování na páteřních linkách jihlavské MHD. Od prvního pracovního dne v září by měla být posílená trolejbusová linka B a začne také obsluha zastávky Purmerendská.

Rovner jen dodal, že letos už dopravní podnik posílil autobus do Heroltic ve dvě hodiny odpoledne nebo spoj, který vozí zaměstnance na noční směnu do průmyslové zóny. Také se vrátil spoj ve 22:14 z náměstí na Březinky, o který cestující přišli a přáli si ho zpět.

Obecně ale večer a v noci cestujících moc není. „Po devatenácté hodině je to služba veřejnosti, tam jezdíme s deseti, patnácti lidmi,“ pokrčil rameny Rovner. Z toho důvodu se zatím nevrátí ani noční linky.

Pro dopravní podnik jezdí téměř sto řidičů, vozový park patří průměrným stářím k nejmladším v republice. „Máme výpravu pětadvaceti trolejbusů, pokud není nahrazen trolejbus autobusem. Na klasických linkách je čtrnáct autobusů a k tomu se vypravuje pět posilových spojů ve špičkách,“ vypočítal Rovner. Od září se zvýší výprava trolejbusů o tři vozy, například na lince B už nebudou muset cestující čekat patnáct minut, když jim těsně ujede trolejbus.