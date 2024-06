Vedení města se již dříve vyjádřilo, že parkování „svých lidí“ má řešit zaměstnavatel, policie však dle Čírtkové řešení nemá. „Každý dojíždějící si hledá způsob dopravy do zaměstnání a do služby sám, stejně jako místo, kde parkuje se svým soukromým vozidlem,“ uvedla. Mluvčí radnice Radovan Daněk poradil využívat fialový režim, kde se platí padesát korun za den. „V okolí nemocnice bude například na Erbenově ulici nebo v docházkové vzdálenosti na ulici Karolíny Světlé,“ předeslal.

Dle nepotvrzených informací Deníku zvažuje policie variantu, kdy by zaměstnanci ředitelství nechávali auta ve vojenském areálu v Rančírově a pak do Jihlavy pokračovali svozovým autobusem. Pro dojíždějící ve směru od Znojma by to mohlo být řešení, pro ostatní nikoliv. Dana Čírtková však existenci této varianty nepotvrdila.

Komplikované bude také parkování veřejnosti, která do budovy ředitelství míří. „Návštěvy ani oznamovatelé nemají vyhrazená žádná parkovací místa,“ řekla Čírtková s tím, že denně jde o jednotky osob, ovšem při zkouškách odborné způsobilosti pro držitele zbraně to může být až třicet osob za den.

Rozšiřování modrých zón pak ovlivňuje i parkování u nemocnice. „Naše parkoviště jsou plná těmi, kteří jsou vytlačování z centra a okolí a někde svoje auto nechat musí. Což je nám líto, ale bohužel nemůžeme sloužit jako záchytné parkoviště pro Jihlavu,“ uvedla mluvčí Monika Zachrlová.

Pracuje se proto na systému, který zvýhodní ambulantní a hospitalizované pacienty. „V praxi to bude vypadat tak, že například pacientovi v lékařské zprávě vyjede také unikátní QR kód, který mu dá slevu na parkovném,“ poodhalila mluvčí.

Lidé to přitom mají relativně blízko na parkoviště P+R v Pelhřimovské ulici, to ale bývá od rána plné. Naopak u Möbelixu nebo Unihobby vidí parkování lidí, kteří nejedou nakoupit, velmi neradi, dochází i k namátkovým kontrolám účtenek. Praxe z jiných firem je mimo jiné taková, že se kolegové sejdou na okraji města, kde nechají auta a do práce pokračují společně jen jedním.

V lokalitě by však v dohledné době měly vyrůst dva parkovací domy. Co se týká toho stavěného v režii policie, bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Na tomto projektu se začalo pracovat ještě dříve, než začala Jihlava připravovat modré zóny. Přímo se tak nabízí otázka, jestli vznikající modré čáry neovlivní kapacitu parkovacího domu. Jinými slovy, jestli nebude pro více aut. „S ohledem na možnosti umístění stavby, zejména velikost pozemku, bezprostřední blízkost zástavby s rezidenčním bydlením není možné zvýšit počet plánovaných parkovacích míst,“ uvedla na začátku letošního roku Čírtková. Kapacita se navíc váže na dotaci, o kterou již policie zažádala.

Dvoupatrová stavba v ulici Dr. Jiřího Procházky bude pro čtyřiadevadesát vozů. Jen krajské ředitelství policie přitom provozuje téměř čtyři sta aut. Je nasnadě, že budova vyřeší možnost parkování zaměstnanců i veřejnosti pouze částečně, přístupné jim bude jen horní otevřené patro stavby, tedy osmatřicet parkovacích míst. „Pro ostatní dojíždějící se situace příliš nezmění, budou si muset vyřešit parkování soukromých vozidel sami,“ uzavřela Čírtková.