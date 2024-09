Modré zóny zaplavují Jihlavu a vedení města chce lidem nabídnout i plochy, kde bude možné nechat stát auta bezplatně. Tato místa by přitom měla sloužit zejména lidem, kteří do města jezdí do zaměstnání.

U opuštěného areálu starého Jihlavanu, v Mlýnské ulici, u fotbalového stadionu nebo v ulici Bří Čapků. Tam všude by mohli mít brzy možnost zaparkovat lidé, kteří do Jihlavy ráno přijedou a odpoledne odjíždí. Radnice tam zvažuje vybudování záchytných parkovišť.

Na těchto plochách má být možné nechat auto stát maximálně čtyřiadvacet hodin. „My to budeme kontrolovat. Pokud tam někdo odtáhne svoje auto a nechá ho tam delší dobu než 24 hodin, měl by dostat pokutu. A pokud to budeme muset pořád řešit a nebude to jenom pro ty, kteří dojíždějí do zaměstnání, pak bychom to museli zpoplatnit,“ předeslal primátor Petr Ryška.

Jak však ukazuje příklad P+R parkoviště na Žižkově ulici, zdaleka ne všichni řidiči respektují, že by parkoviště mělo být pro ty, kteří přijedou do města a pokračovat budou MHD, na sdíleném kole nebo pěšky. I přes noc tam zůstává zaparkovaných dost aut a pro dojíždějící pak často není místo.

Dle dat Českého statistického úřadu do Jihlavy každý všední den přijede devět a půl tisíce aut. Ve městě by pro ně mohly vzniknout v relativně krátké době až stovky bezplatných parkovacích míst.

