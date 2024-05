Jihlava celá zmodrá. Lidi nelze motivovat jinak než přes peníze, říká Beke

Na parkovištích přímo u vchodů do bytových domů je sice aut docela dost, ale i tam se dá dopoledne najít místo. Podle důchodce ale není problém v lokalitě zaparkovat ani večer, když jsou už lidé doma z práce. „Ono tady bydlí mladých, co jezdí do práce autem, docela málo. A při nejhorším musí jít kousek pěšky, to ještě nikomu nohy neupadly,“ řekl s nadsázkou.

Třeba ulice Ke Skalce by pak potřebovala něco úplně jiného než jsou modré čáry. Povrch je tam samá díra. Na některých jsou záplaty, na jiných ne. V Telečské pro změnu stojí auta tak nějak „nadivoko“ – chvíli po pravé straně vozovky, pak zase po levé, ale místním to takto zřejmě vyhovuje. I tam je dopoledne místa k zaparkování dost, o velkém parkovišti u dětského hřiště ani nemluvě.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Modré zóny v celé oblasti nově vyznačí všechna místa, kde je možné stát. Jinými slovy bude od června zakázané stát nejen v místech, kde je na vozovce žlutá barva, ale prostě všude mimo modré zóny. Kromě toho bude potřeba, aby lidé sledovali značky, v lokalitě budou parkoviště v modrém, oranžovém i fialovém režimu. V každém se platí jiná částka. Radnice již avizovala, že dá obyvatelům čas, aby se s novinou seznámili.

Lidé, kteří v lokalitě bydlí nebo podnikají, mohou získat dlouhodobé parkovací oprávnění pro auto, které vlastní nebo provozují. Vyjde to na dvanáct set za rok. K tomu mají navíc dvě stě volných hodin pro parkování svých návštěv, vše se obsluhuje přes internet.

Řidiči musí sledovat značky, v ulicích Sukova a Filipa Bartáka, částečně i v Telečské vzniknou jednosměrky. Díky tomuto opatření lze v ulicích vyznačit nová parkovací místa. Pozitivním je také nové parkoviště K+R u školky v Mahenově ulicí pro zvýšení bezpečnosti dětí.

Modré zóny se postupně rozšíří do celého města. „Tím, že jsme někde udělali modré zóny, jsme posunuli problém o několik ulic dál. Proto se v tom musí pokračovat, i když to lidé nebudou rádi slyšet,“ řekl před časem radní pro dopravu David Beke.