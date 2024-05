A co když jedu na návštěvu a před domem hostitele jsou modré zóny?

Pro takové příležitosti mají obyvatelé ulic kromě parkovací karty pro svoje auto k dispozici ještě dvě stě hodin ročně, případně si pak mohou přikoupit ještě jednou tolik. Tyto hodiny pak využívají jejich návštěvy nebo třeba řemeslníci, kteří přijedou pracovat v bytě.

Kde v Jihlavě zaparkovat zdarma?

Takových míst ubývá, stále ale jsou. Tři hodiny zdarma ve všední dni a pět o víkendu nabízí Citypark, dvě hodiny denně lze stát bezplatně kdekoliv ve fialovém režimu. Lidé využívají také P+R parkoviště u výpadovky na Pelhřimov, případně parkoviště u supermarketů a dalších velkých obchodů.

Kolik stojí parkování v Jihlavě?

Je třeba sledovat barvy na značkách či v aplikaci. Nejlevnější je parkování ve fialovém režimu, kde jsou dvě hodiny denně zdarma a pak se platí 50 korun za 13 hodin. Tyto plochy jsou třeba na třídě Legionářů. V centru jsou ceny za parkování mezi osmou ranní a čtvrtou odpolední 40 korun za hodinu v modrém a 30 korun v oranžovém režimu. Mimo centrum je to za dvacku na hodinu.

Jak mohu zaplatit?

Nejjednodušší je použít aplikaci EasyPark, další možností je zaplatit u parkovacího automatu. Ten nemusí být přímo v lokalitě, kde je auto zaparkované, je ale třeba tam správně nastavit oblast, kde auto stojí. A také zadat registrační značku bez chyb, lidé často zaměňují nulu a písmeno O nebo jedničku a I.

Dává se pořád za okno parkovací lístek?

To je minulostí, nyní parkovací automat jen zaznamená platbu. Podobně jako aplikace nebo v dohledné budoucnosti platba parkování přes SMS, jehož návrat radnice chystá.

Musím platit, i když budu v modré zóně stát jen pár minut?

Není to nutné. Radnice garantuje, že stání do dvaceti minut bez zaplacení nebude nijak trestané. Parkovací plochy totiž sleduje monitorovací vůz, který musí auto bez zaplaceného parkování zachytit na stejném místě dvakrát za sebou. A objet nejkratší okruh městem trvá právě dvacet minut.

Parkování v okolí jihlavské nemocnice je bez pravidel. To se změní

Monitorovací auto tedy sleduje jen situaci na parkovištích?

Bylo tomu tak, od letošního května ale kontroluje také dodržování zákazů stání a zastavení. V případě zákazu zastavení ale bude k pokutě stačit, když monitorovací vůz projede kolem jednou.

Kde získám detailnější informace?

Na internetových stránkách www.jihlava.cz/parkovani, na informační lince 565 591 543, na emailu parkovani@jihlava-city.cz nebo osobně na odboru dopravy v Tyršově ulici 18.

Co se děje v sobotu a v nedělí? My to víme: Tipy na víkend na Jihlavsku. S vínem v ruce zapletou máj v Jihlavě, otevře Silo