Podobně jako v případě aplikace nebo parkovacího automatu, také u SMS bude muset řidič znát svojí značku. „Zadání SPZ bude nezbytně nutné, ale půjde to přes klasický tlačítkový telefon a bude to trochu jednodušší, aby lidé nemuseli úplně řešit přesně místo, kde stojí,“ popsal Beke s tím, že aktuálně se uvažuje o dvou typech „esemesek“. Zkrátka bude jen levnější a dražší místo, kde lze parkovat.

Platit parkovné přes SMS nebude nijak výhodné. „Bude to nejdražší forma placení za parkování, ale tak tomu bylo i dříve. Lidé to tolik nevnímali, protože dostali za stejné peníze méně minut přes SMS než u parkovacího automatu. Teď to bude podobné,“ poodhalil Beke.

Radnice vedle toho také pořizuje další parkomaty, každý stojí necelých dvě stě tisíc korun. Využívají je zejména senioři. „Vím, že je na parkování aplikace, ale to pro nás důchodce už není,“ zmínil nedávno Josef Fiala, který si s automatem na Masarykově náměstí dobře rozuměl.

Kromě míst, kde je více návštěvníků nebo odkud to bylo k jiným automatům daleko, se musí parkomaty objevit v nových oblastech parkování s modrými zónami, konkrétně v okolí ulic Fibichova, Ke Skalce, U Hřbitova a Zborovská. V dalších letech může v Jihlavě přibýt až šedesát nových automatů.

Je paradoxní, že roste počet uživatelů aplikace Easy park, už jich je přes šedesát procent. „Musíme si uvědomit, že parkování je tu pro občany a my musíme zajistit parkomaty pro lidi ve věku šedesát plus, aby i oni mohli zaparkovat,“ upozornil koaliční zastupitel a odborník na dopravu Petr Piáček.

Tržby za návštěvnická a dlouhodobá parkovací oprávnění byly za minulý rok zhruba šestnáct milionů korun. Veřejnost říká, že jsou to peníze na arénu, radnice argumentuje, že se peníze budou vracet zpět do dopravy. Konkrétně šlo letos o rekonstrukce, úpravy a rozšiřování parkovacích ploch. „Dojde tak k vylepšení současných parkovišť,“ slíbil mluvčí města Radovan Daněk s tím, že další opatření pro čerpání výnosů z parkování se chystají.