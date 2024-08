Primátor Petr Ryška informoval, že platit parkování přes SMS bude možné od září, nejpozději od začátku října.

„Je to nejdražší forma, poskytovatel SMS si bere provizi. V centru to bude stát 40 korun za hodinu, mimo centrum 25 korun za hodinu. Bylo to tak ale i v minulosti, SMS byly dražší než při platbě u automatu,“ připomněl primátor.

Zatímco modré zóny jsou standardně rozdělené na několik oblastí a režimů, pro platbu SMS budou jen dvě varianty – centrum a mimo centrum. Konkrétnější rozdělení, které ulice spadají pod centrum a které už nikoliv, magistrát ještě zveřejní.

Podobně jako v případě aplikace nebo parkovacího automatu, také u SMS bude muset řidič znát svojí značku. „Zadání SPZ bude nezbytně nutné, ale půjde to přes klasický tlačítkový telefon,“ popsal už dříve radní pro dopravu David Beke.

Radnice vedle toho také pořizuje další parkomaty, každý stojí necelých dvě stě tisíc korun. Následně je umísťuje tam, kde je více návštěvníků nebo odkud to bylo k jiným automatům daleko. A přirozeně také v nových oblastech, kde začínají platit modré zóny.