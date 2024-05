Zato zákazových značek tu je úplný les. U naprosté většiny pak nechybí dodatková tabulka, že od středečních šesti hodin tam nesmí být ani jedno auto. To nese dost nelibě jeden z obyvatel sídliště U Hřbitova. „Jak blbec jsem zaparkoval na P+R, šel domů kus pěšky a teď se znovu projdu. Přitom se tu nic neděje,“ zlobí se před devátou hodinou ranní Petr, který nechce uvést příjemní, redakce ho však zná.

Radní pro oblast dopravy David Beke reagoval, že zákaz je dle předpokladu firmy, která značení realizuje. „Bylo špatné počasí, pracovníci se mohli včera zdržet na jiné zakázce, nebo byly jiné důvody, proč přijeli později. Byli bychom rádi, kdyby nastoupili v šest hodin, ale mohou do toho vstoupit jiné faktory,“ vysvětlil Beke.

Jinak jsou venku k vidění zejména důchodci, právě tohle sídliště se vyznačuje vyšším průměrným věkem obyvatel. Všichni z nich se budou muset seznamovat s novými pravidly a třeba i mobilní aplikací nebo internetem. Bez něj totiž nelze využít dvě stě volných hodin pro návštěvy, které jsou ke každé parkovací kartě od radnice gratis.

Ale zpět na místo. Ve středu ráno je na parkovištích aut, která tam stojí i přes zákaz, naprosté minimum, navíc s nimi řidiči průběžně odjíždějí. A stejná situace je i ve vedlejší Telečské ulici, kde se má také značit modrou barvou.

Dopravní značky informující o novince přitom už v ulici U Hřbitova i dalších jako Telečské, Seifertově nebo třeba Bratří Čapků, jsou. Někde otočené, někde zatím přeškrtnuté. I funkční parkovací automaty se dají najít, jen to stříkání modrých čar poněkud vázne.

Deník zajímalo, zda bude do sobotního dne značení v lokalitě kompletně hotové. „Předpokládám, že to do prvního června stíháme, maximálně zůstanou některé detaily jako vyřezání starých značek, což ale nebrání provozu lokality jako takové,“ sdělil Beke.

Lidé se však nemusí bát, že budou hned od prvního dne dostávat pokuty. Stejně jako v jiných lokalitách, i tady bude platit doba hájení. „Předpokládáme, že čtrnáct dnů budou strážníci roznášet lístečky s upozorněním. Monitorovací auto bude jezdit už teď, ale nebude nabírat pokuty,“ prozradil Beke.

Zavedení systému parkování představuje velkou změnu v dopravě. „Město hledá a značí na stávajících zpevněných plochách všechna možná parkovací stání. Cílem je, aby parkující auta nepřekážela provozu a ostatním. Pokud se kdekoliv ukáže, že značení nefunguje nebo vytvoří překážku, jsme připraveni jej změnit,“ uzavřel Beke.