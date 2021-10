Mitrenga zároveň potvrdil, že se první auta po mostě projedou od pondělí prvního listopadu. „Značky budeme uklízet už v neděli večer, tak tudy možná někdo projede ještě v říjnu,“ usmál se. Přál si, aby při zahájení provozu byla slavnostně přestřižena páska, to by ale řidiči spěchající do práce neviděli úplně rádi a tak od tohoto záměru upustil.

Na mostě aktuálně pracuje zhruba desítka dělníků. Ještě nedávno jich tam bylo mezi dvaceti a třiceti, v letní špičce pak i padesát. Jednatel společnosti oceňuje stavbyvedoucího Miroslava Otrubu, který v nejnáročnějších dnech strávil na stavbě i jednadvacet hodin non-stop.

Dělníci mohou každou chvíli sledovat i vlaky projíždějící pod nimi. Ačkoliv jde o elektrifikovanou trať, jezdí tam i lokomotivy na diesel. V té souvislosti Mitrenga poukázal na stropní část mostu, která je nad kolejemi natřená barvou odolnou proti kouři. Mastnota z kouře má totiž na životnost mostu neblahý vliv.

Do Vánoc má být vše hotovo

Most měli dělníci původně postavit už loni. Sladění termínů s výlukou na železnici ale bylo problematické a když pak jedna z firem nebyla spokojená s výběrovým řízením, už neměli radní jinou možnost, než zakázku zrušit.

Na mostě tak byla snížená maximální povolená rychlost, auta jezdila blíže ke středu vozovky a konstrukce ještě rok vydržela. Dělníci se tak dali do práce letos 22. března a na nějaký čas odřízli Dvorce od světa. V Cejli z druhé strany se totiž pracovalo na kanalizaci.

Co se týká mostu, v době výluky železnice šel k zemi starý most, který byl už v havarijním stavu, dělníci následně odstranili suť a začali budovat most zcela nový. To vše vyšlo na zhruba šedesát milionů. I když podle smlouvy může firma na mostu pracovat do konce června příštího roku, chtěla by mít hotovo do letošních Vánoc.

Práce na mostu u Dvorců přitom nebyla zrovna jednoduchá. „Byla náročná v tom, že probíhala přes elektrifikovanou železnici. Trakce má pětadvacet tisíc voltů, je to střídavý proud. Zavedlo se tu takzvané neutrální pole, napětí tam nebylo. Využívali jsme několikadenní výluky,“ vysvětluje Mitrenga a pokračuje: „A práce nad řekou, tam je třeba dalších opatření, je to náročné i logisticky a tak tu máme velký jeřáb, který nám práci výrazně usnadnil.“

Letos by také měla skončit série několika stavebních prací na silnici mezi Jihlavou a Pelhřimovem, které poslední roky trápily řidiče. „Už mě to nebaví. Každé léto se na silnici mezi Jihlavou a Pelhřimovem něco opravuje a já poznávám krásy Vysočiny z objízdných tras,“ lamentoval v létě Jiří Sobotka, který jezdil trasu mezi dvěma okresními městy několikrát do týdne.

Nejen jeho potěší, že příští rok ho objížďky už nečekají. „Pokud je mi známo, že toto byla poslední dlouhodobě připravovaná akce na silnici mezi Jihlavou a Pelhřimovem,“ potvrdil náměstek hejtmana pro ekonomiku s dopravu Miroslav Houška. Obchvat Sedlic, o kterém se v minulosti hovořilo, se zatím neřeší.

Co naopak může začít je další významná stavba a to rozšíření silnice mezi Stájí a Zhoří na pomezí Jihlavska a Žďárska. I když by hejtmanství mohlo zahájit stavbu již nyní, dělníci začnou pracovat v březnu příští rok. „Na silnici z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou budou dopravní omezení, ale jsme rádi, že budeme smět tu stavbu realizovat,“ říká Houška k akci, která vyjde na 166 milionů a Kraj Vysočina na ní bude čerpat evropské dotace.