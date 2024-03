Dvoutisícová Kamenice, pod kterou Řehořov spadá, s ročním rozpočtem šedesát milionů korun ale do svého majetku most nechce. Předseda osadního výboru v Řehořově Jan Rathouský stále argumentuje, že most v roce 1979 vznikl jako kompenzace místních za ztrátu tří polních cest, které přetnula vznikající dálnici D1.

„Bohužel, nejistota toho, čí most je, vedla jednak k degradaci mostní konstrukce a zároveň k té trapné situaci, že zboříme most, který lidé potřebují a my jim nemůžeme dát plnohodnotnou nápravu, protože bychom jí neměli komu předat,“ komentoval současnou situaci mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Rýdl.

Lidé z Řehořova mají na druhé straně dálnice pozemky. Například Vlastimil Novotný se jen obtížně dostává ke svým lesům. „Musíme to objíždět po jiných silnicích, je to ale velice složité, je to delší cesta a rostou náklady,“ povzdychl si.

„Když se opravovala dálnice, jezdily tu naložené tatry, nic se nedělo. Jen se opravila dálnice, most se uzavřel, že je v havarijním stavu. To také o něčem svědčí,“ potvrdil Novotný, že most ještě pár let zpátky využívalo také ŘSD.

Dálniční most u Řehořova šel v noci k zemi. Podívejte se

Bývalý místostarosta Kamenice Miloš Duba si pak nebral na setkání u mostu servítky.

„Od roku 1979 se Ředitelství silnic a dálnic chtělo toho mostu zbavit, teď se mu to podařilo. Dlouhou dobu jim to trvalo a když zjistili, že jsou vlastníky, začali to likvidovat, jak mohli. Je to od nich velice neseriózní,“ prohlásil Duba. „V roce 1979 nám říkali, musíte tu mít cesty a nová garnitura říká, to není naše. Musíme ukázat, že most stále chceme a že je tady potřeba,“ dodal bývalý místostarosta.

Přijel i starosta nedalekých Věžnic Bohumír Kriegsmann, který Řehořov v jeho snaze o obnovení mostu podporuje.

Bez mostu totiž zemědělci jezdí přes Věžnice, a to s sebou nese řadu negativ. „Vyjádřili jsme podporu a všichni občané podepsali petici. Nevidíme problém, vlastníkem mostu je Česká republika, potažmo ŘSD, a řeči kolem nemají smysl,“ sdělil Kriegsmann.

O dálničním mostu u Řehořova: - byl vybudován v roce 1979 jako kompenzace za dálnici, která zrušila tři polní cesty - od roku 1990 se táhly spory o tom, komu vlastně most patří - v noci z 23. na 24. března 2024 šel k zemi - místní nic nezdávají a budou usilovat o výstavbu nového mostu, který by následně byl ve správě státu

Také předseda osadního výboru Jan Rathouský je přesvědčený, že jim stát musí nadjezd obnovit. Počítá s tím, že se věc bude řešit u soudu. „Je to vysoká politika, nic vám neslíbí, za chvilku bude nová vláda a já nechci být ve fázi, že se nám nárok promlčí a budeme v pytli,“ vysvětlil Rathouský Deníku. Jiné řešení momentálně nevidí.

O dialog se stále snaží starostka Kamenice Hana Krejčová. „Vyjednáváme o tom, aby se výstavba nového mostu dostala do plánu investic ministerstva dopravy. Vůle vybudovat nový most je, ale za podmínky, že se stane vlastnictvím městyse Kamenice, což my dlouhodobě odmítáme, protože si nemyslím, že by to bylo dobré rozhodnutí pro budoucí generace,“ řekla starosta Kamenice.

Stát se na nás vykašlal, zlobí se v Řehořově. Most přes dálnici D1 půjde k zemi

ŘSD ale podle Rýdla nemá jinou možnost. „Ředitelství silnic a dálnic se snažilo vyjednat nám dostupné možnosti, jak nahradit mostní konstrukci, kterou teď demolujeme. Je nám od samého začátku jasné, jakou nepříjemností je demolice pro místní obyvatele,“ projevil Rýdl pochopení. Podle něj ale ŘSD ze zákona zodpovídá za dálnice a silnice první třídy, nemůže spravovat mosty propojující dvě účelové silnice.

Dříve se diskutovalo o tom, že by most do budoucna vlastnil městys, nyní přišlo ŘSD s dalším návrhem, a to převést most do majetku Kraje Vysočina.

Nebo si alespoň vyjednat finanční výpomoc v budoucnosti. „Mostní konstrukce, které stavíme v posledních deseti letech, mají technickou životnost kolem sta let. Pokud se obec domluví s Krajem Vysočina, tak je možné, aby Kraj pomohl obci v horizontu třiceti let s nějakou výraznější investicí, do té doby mostní konstrukce žádné dramatické investice nežádá,“ zmínil Rýdl.

Reakce na bourání mostu nad D1 u Řehořova: stát nám chce dát danajský dar

Takové řešení se ale hejtmanství příliš nelíbí. „Naše dobrovolná angažovanost v koordinaci jednání a nápomoci v hledání řešení nesměřuje k převzetí objektu, který by mohl v budoucnu vyřešit přemostění,“ reagovala pro Deník mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.