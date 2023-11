/VIDEO/ Dálniční přemostění u Řehořova na Jihlavsku dělníci zbourají na začátku ledna příštího roku. Přímo na místě to ve čtvrtek 2. listopadu řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

O dalším osudu dálničního mostu u Řehořova informoval přímo na místě mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Podle něj je konstrukce v takovém stavu, že by mohla celá spadnout. | Video: Deník/Martin Singr

Most, který je ve špatném stavu, musí jít k zemi nejpozději do 25. ledna. „Připravujeme demolici organizačně, dopravně a jako zakázku. Vyzvali jsme firmy, aby nám podávaly nabídky. Termínově předpokládáme, že k demolici dojde kolem 10. ledna,“ řekl Rýdl.

Most půjde k zemi v nočních hodinách, pravděpodobně o víkendu, kdy je intenzita provozu na dálnici D1 nejnižší. Práce si totiž vyžádají úplnou uzavírku.

„Nejprve v odpoledních hodinách omezíme dopravu do režimu jedna plus jedna a začneme přípravu. K úplnému uzavření dojde mezi sedmou a devátou hodinou večer a okamžitě začnou bourací práce. Hotoví budeme do šesté, osmé ráno, v tu chvíli otevřeme dálnici opět částečně a kolem poledne bude dálnice opět otevřená bez omezení,“ popsal harmonogram prací Rýdl.

Místní proti demolici mostu protestují, zejména občané Řehořova jsou nespokojení, protože se ke svým polím na druhé straně dálnice dostanou podstatně složitěji. „Nedá se nic dělat, občany chápeme, ale technicky musím konstatovat, že tento most je postavený v roce 1979 a už při stavbě došlo k závažným chybám a závadám, které činí konstrukci velmi rizikovou,“ pokrčil rameny mluvčí.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hrozí pád celé konstrukce. To by mělo vzhledem k provozu pod ním fatální následky.

V současné době most nesmí využívat ani pěší, kteří by po něm chtěli projít, o autech nemluvě. „Když se opravovala dálnice, jezdily tu osmikolky, náklad dvacet tun, a nikomu to nevadilo. A najednou je v havarijním stavu,“ divil se jeden ze zemědělců, který ve čtvrtek odpoledne projížděl okolo.

Video: most u Řehořova půjde k zemi začátkem roku.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Rýdl zdůraznil, že ŘSD nechce bojovat s Řehořovem nebo jinými obcemi, nabízí naopak pomocnou ruku.

„Stále platí nabídka, že ŘSD pomůže Řehořovu nebo kraji s žádostí o přidělení mimořádných prostředků na výstavbu nového přemostění,“ uzavřel Rýdl. Demolice vyjde na jednotky milionů korun, stavba nového mostu obdobných parametrů by byla desetkrát těžší, a to ŘSD nemůže zajistit.

Zdroj: Deník/Martin Singr