Strojírenská společnost Motorpal chce postupně přestěhovat výrobu ze závodu v Batelově do volných prostor v Jihlavě. Firma uvedla, že přesun chystá z ekonomických důvodů, všem sto třiceti zaměstnancům batelovského závodu nabízí uplatnění v Jihlavě. Na dotaz to uvedl mediální zástupce společnosti Karel Samec. Odborová organizace v batelovském závodě je ve stávkové pohotovosti. V prohlášení uvedla, že zaměstnanci se stěhováním zásadně nesouhlasí.

Firma Motorpal vyrábí vstřikovací zařízení pro motory. Na Vysočině zaměstnává tisíc sto lidí. Ilustrační foto. | Foto: Motorpal

„Zaměstnanci jsou připraveni dalšími kroky přesvědčit vedení firmy o smysluplnosti zachování výroby v Batelově. Panu generálnímu řediteli jsme zaslali otevřený dopis, kde upozorňujeme na možná rizika i s návrhem, jak situaci v Batelově řešit," stojí ve vyjádření odborů, které poskytl předseda základní organizace KOVO Jan Herza.

Motorpal je tradičním výrobcem vstřikovacích zařízení pro dieselové motory, kromě Jihlavy a Batelova má závod v Jemnici na Třebíčsku. V součtu zaměstnává okolo 1000 lidí. Z Batelova by se výroba měla stěhovat postupně, proces by měl být dokončený k 1. lednu 2025. V Jemnici se podle Samce žádné takové opatření nechystá.

Server Jihlavská Drbna, který na případ upozornil, uvedl, že v batelovské pobočce Motorpalu je zaměstnáno čtyřiatřicet obyvatel Batelova a jeho místních částí. Další zaměstnanci dojíždí z blízkých obcí, třeba z Dolní Cerekve, Horní Cerekve, Rohozné, Cejle, Kostelce či Třeště.

Dojíždění do Jihlavy

Batelov je dvacet kilometrů od Jihlavy. Odborová organizace v prohlášení mimo jiné uvádí, že kvůli přesunu výroby do Jihlavy hrozí odchod části kvalifikovaných zaměstnanců z Motorpalu, i kvůli delšímu dojíždění. Podle odborářů to bude například komplikace pro rodiče malých dětí.

Firma uvedla, že by chtěla iniciovat i zavedení hromadné dopravy z Jihlavy do Batelova. Podle Samce si uvědomuje, že pro řadu zaměstnanců v Batelově to není lehká životní situace. „Hrozně neradi bychom ale o ně přišli, proto jsme již zahájili individuální jednání a v dohledné době budeme jednat se všemi," uvedl.

O přesunu výroby z Batelova do hlavního výrobního závodu v Jihlavě rozhodlo představenstvo společnosti 1. srpna. Důvody jsou ryze ekonomické, uvedl Samec. Podle firmy se nevyplatí investovat do modernizace tamních hal, aby se snížila jejich energetická náročnost. „Ruku v ruce s vysokými cenami energií tak po důkladné finanční analýze vyšla ekonomicky nejlépe varianta přesunu výroby," uvedl.

Podle odborů by alternativou mohlo být sestěhování do spodní části batelovského areálu. „Fakticky by to obnášelo přestěhování jednoho výrobního střediska a pracovišť pomocných provozů údržby a nářaďovny, jídelny a kanceláří," uvedli odboráři.

Společnost Motorpal, a.s., měla loni podle výroční zprávy ve Sbírce listin tržby za výrobky a služby 1,15 miliardy korun. V letech 2016 a 2017 prošel podnik reorganizací. Do jeho záchrany a rozvoje investoval stovky milionů korun nynější jediný akcionář, společnost Moto Capital, uvedla firma.