Bývalý areál Motorpalu v Telči se změní. Lidé by si přáli pracovní místa

Dvacet let poté, co Motorpal přesunul výrobu a stroje z Telče do Batelova, sílí diskuze o budoucnosti areálu. Jeho část je totiž dlouhodobě nevyužívaná a má velký potenciál. Možností, jak lokalitu využít, je více.

Třetina areálu bývalého Motorpalu v Telči by mohla najít nové využití. Foto: poskytla Erika Heinz

Areál aktuálně vlastní společnost Heiru CZ a vyrábí tam kabely. Druhou část má Telčská strojírenská zaměstnávající na sto padesát lidí. Pro tyto firmy se nic nemění. Řeší se využití třetí třetiny, kde se střídaly firmy a posledních zhruba pět let je nevyužitá. Majitelka Heiru CZ Erika Heinz má vizi tří projektů. Chce rozvíjet podnikání v oblasti kabelové výroby a nastínila podstatu projektu Nová šance. Ten by umožnil, aby se v areálu bývalého Motorpalu propojili umělci z Rakouska i Česka. „Mohlo by to být například setkání věnované klasické hudbě nebo tancům,“ řekla. Hygienici na Vysočině varují před salmonelózou. Evidovali stovky případů Hovoří se i o využití areálu pro bydlení, centrum služeb nebo lehkou průmyslovou výrobu. Tu by uvítal jeden z telčských podnikatelů ve strojírenství. „Jsem srdcem strojař a pořád mám sen, že tam jednou budu mít strojírenskou a zámečnickou dílnu,“ řekl Deníku. „Bydlení je super, ale v Telči prostě chybí průmysl a výrobní závody. Za mě by byla škoda tyto prostory nevyužít tímto způsobem.“ K dalším nápadům patří mateřská škola, klinika nebo hotelový komplex. „Nyní budeme všechny podněty diskutovat s jednotlivými zájemci a skupinami a připravovat architektonický návrh celého areálu,“ uvedla majitelka areálu Erika Heinz. Místní vyjádřili přání mít v lokalitě firmu, která dá místním zaměstnání. Další názory byly supermarket, v nadsázce pak McDonald´s nebo bazén. Nové byty a domy: Polná se rozrůstá, potřebuje ale zvětšit školy a školky Starosta Telče Vladimír Brtník připomíná, že jde o areál uprostřed města UNESCO. „Je to v centru Telče, není touha mít tam hlučnou nebo znečišťující výrobu. Když se mě někdo zeptá, co Telč potřebuje, je to bydlení, lékaři a zaměstnavatelé. Pokud se najde někdo, kdo nabídne práci za odpovídající finanční odměnu, budou lidé rádi,“ prohlásil. Po Telči přitom koluje fáma, že město nedávno odmítlo, aby u firmy na prodej plotů byla i výroba. S tím však starosta nesouhlasil. „O tom slyším poprvé, že by přišla firma a my jim řekli, že výrobu tady mít nebudou. Mimo provoz: ambulance jihlavské nemocnice v létě omezí ordinační hodiny Kdy se začne lokalita měnit, si zástupce investora Igor Zahrádka netroufá odhadovat. „Bude záležet, kdy získáme stavební povolení, jak to bude s územním plánem, kdy vzniknou architektonické náměty a kdy nám vše schválí banky. Odhadujeme, že tak rok a půl až dva bude trvat příprava,“ uvedl. Finanční náročnost bude v desítkách milionů korun, hrubý odhad je čtyřicet až osmdesát.

