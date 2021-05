Nádherné výhledy, několik rybníků, lesů a luk upoutají návštěvníky Mrákotína na Jihlavsku na první pohled. Městys se ale může pyšnit i několika zajímavostmi.

Mrákotín a jeho okolí. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Nejznámější dominantou je dutá prastará lípa, která roste v místní části Praskolesy. Její stáří se odhaduje na více než osm set let. Obvod jejího kmene měří 10,5 metru a vejde se do něj až dvanáct osob. Uvnitř stromu je instalována dřevěná zvonice. „Ale už několik let je bez zvonu. Ten si někdo ‚půjčil‘,“ říká s nadsázkou mrákotínský starosta Miroslav Požár.